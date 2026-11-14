«انشر» يعرّف زوار «الشارقة للكتاب» بمبادراته لتعزيز استدامة قطاع النشر



استقبل جناح صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذين اطّلعا على مبادرات الصندوق وبرامجه الرامية إلى دعم الناشرين، وتطوير أعمالهم، وتعزيز استدامة قطاع النشر.



وكانت في استقبالهما إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، حيث استعرضت أبرز إنجازات الصندوق، الذي أطلقته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وعرّفتهما بمساراته الثلاثة «إطلاق» و«نمو» و«ابتكار»، وما تقدمه من برامج لتأهيل الناشرين الجدد، ومساعدة دور النشر القائمة على تطوير أعمالها، وتوسيع أسواقها، ودعم الشركات التي تقدم حلولاً تقنية مبتكرة لصناعة النشر، كما استعرضت إيمان بن شيبة أبرز نتائج برامج الصندوق خلال عام 2026، ومنها تخريج 16 مشروعاً في مجال النشر والصناعات الثقافية ضمن مسار «إطلاق»، والاستثمار الاستراتيجي في شركة «كلوبر»، الفائزة بمسار «ابتكار»، التي تعرض في الجناح حلولاً، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات النشر.



ورحّبت إيمان بن شيبة بزيارة الضيفين لجناح «انشر»، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارات في التعريف بمبادرات الصندوق وبرامجه.

وأوضحت أن الزيارة شهدت اهتماماً لافتاً بما يقدمه الصندوق من فرص لدعم الناشرين وتطوير أعمالهم، حيث أعرب وكيل وزارة الثقافة عن إعجابه بمبادرات «انشر»، واهتمامه ببحث آفاق التعاون لدعم الناشرين المتقدمين إلى برامج الصندوق، إلى جانب استكشاف فرص العمل المشترك مع شركة «كلوبر» لتطوير حلول مبتكرة، تخدم صناعة النشر.