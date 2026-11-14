عبير كزبور توقع في «الشارقة للكتاب» «من صخب الميكونغ إلى هدوء خورفكان»



وقعت الكاتبة والإعلامية اللبنانية عبير كزبور في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 روايتها الأولى «من صخب الميكونغ إلى هدوء خورفكان»، وتقدم خلالها عملاً أدبياً تتقاطع فيه الحكايات الإنسانية مع أزمات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.



وتستهل الرواية أحداثها في فيتنام، مستحضرة تفاصيل الحياة اليومية على ضفاف الميكونغ، بما تحمله من عادات وتقاليد وروابط عائلية، حيث تتشكل ملامح شخصية «لينه» وسط بيئة تتداخل فيها العلاقات الإنسانية مع حركة النهر والأسواق والتجارة.



وتنتقل الأحداث لاحقاً إلى دولة الإمارات، لتبرز خورفكان وموقعها الاستراتيجي، ودور مينائها في توفير مسارات لسلاسل الإمداد.



وتنسج المؤلفة في إصدارها حكاية عن الهوية والانتماء والعلاقات الإنسانية، مستعرضة قيم التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي.