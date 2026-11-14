كُتّاب في «الشارقة للكتاب»: الأماكن تبقى حية في ذاكرتنا



أكد عدد من الكُتّاب أن الأماكن التي عاشوا فيها تظل حاضرة في ذاكرتهم وأعمالهم الأدبية، حتى بعد تغير معالمها، وأن الحكايات تحتفظ بصور المدن والأحياء وتفاصيل الحياة التي شهدتها، فيما يمكن للقراءة أن تولّد شعوراً بالحنين إلى أماكن لم يزرها الكاتب، وأن يفتح الخيال أمامه عوالم وأمكنة جديدة، يبني فيها شخصياته وأحداثه.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «جغرافيا الذاكرة: كتابة الأماكن التي صنعتنا»، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتحدث فيها الكاتب والصحفي الإماراتي،ناصر الظاهري، والكاتب والروائي العراقي، ضياء جبيلي، والكاتبة النيجيرية - الأمريكية، ننيدي أوكورافور، وأدارتها تمريز إنعام.



حكايات لها رائحة المكان

واستعاد ناصر الظاهري ذكريات طفولته في مدينة العين، قائلاً: «أنا من مدينة خضراء، بيوتها من الطين، وهناك أفلاج جارية، وثمة بساتين نخيل ومانجا وليمون وكل الفواكه».

واصفاً إياها بأنها واحة تتشكل بين الجبل والنخيل والصحراء، وتذكر جدته التي كانت، كما قال: «تعطر المساء بحكايات»، وتقص عليهم قصصاً من الخيال «لكن لها رائحة المكان».



وروى الظاهري خلال الجلسة حكاية شجرة سدر كبيرة، كانت ملتقى لأهل الحي، يستظل بها المارة والقوافل القادمة من عُمان، وتقام تحتها الأعراس ودروس القرآن ومناسبات اجتماعية مختلفة، قبل أن تتغير حياة المدينة، موضحاً: «فجأة تغيرت المدينة، وبدأ الجيران ينتقلون من تلك الحارة بيتاً بيتاً»، مضيفاً: «بعدها بسنوات قليلة شرعت هذه الشجرة في الموت».



وقال الظاهري: إن «المكان هو من يقودني لأول شرارة الإبداع»، مشيراً إلى أن المكان قد يصبح بطلاً للحكاية، بما يحمله من قصص وتجارب إنسانية، مستشهداً بساحة كبيرة كان الناس يجتمعون فيها، ويروي كل منهم حكايته، بينما يظل المكان نفسه محور هذه الحكايات.



الحنين إلى أماكن لم نزرها

من جانبه تناول ضياء جبيلي حضور المكان في الكتابة الروائية العراقية، ولا سيما لدى كُتّاب مدينته البصرة، مشيراً إلى أنهم كثيراً ما اتُّهموا بالتركيز على المكان على حساب العناصر الأخرى في السرد، وقال إنه تأثر بهذا التوجه في مرحلة مبكرة من تجربته الأدبية، قبل أن يعيد النظر في علاقته بالمكان، موضحاً: «أردت أن أخرج من هذا الكون، كون المكان، نحو الشخصيات، أن أهتم أكثر بالشخصيات»، معتبراً أن نجاح القصة والرواية يتطلب حضور الشخصيات، وأن المكان وحده لا يستطيع حمل الحكاية.



وتوقف جبيلي عند الشعور بالحنين إلى أماكن لم يعش فيها الإنسان أو يزرها، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع الروائي إلى الكتابة عن مدن لم يعرفها مباشرة، واستشهد بفرانز كافكا، الذي كتب رواية «أمريكا» من دون أن يزورها، معتمداً على الكتب وملاحظات المسافرين.



وتحدث جبيلي عن تجربته مع القراءة التي جعلته يتعرف إلى لندن من خلال روايات تشارلز ديكنز، ومنها «قصة مدينتين» و«أوليفر تويست»، إلى جانب أعمال جين أوستن وجورج إليوت، قائلاً عن إحساسه بتلك الأماكن: «هناك شعور غريب، لا أعرف إن كان حنيناً أو رغبة في زيارة المكان».



بدورها تحدثت ننيدي أوكورافور عن ارتباط أعمالها في الخيال العلمي والفانتازيا بالذاكرة والمكان، موضحة أنها تستمد كثيراً من كتاباتها من تجارب الماضي، وأن الماضي والحاضر والمستقبل تتداخل في تصورها للأحداث.

وأشارت إلى أنها وُلدت في الولايات المتحدة لأبوين نيجيريين، وأن زياراتها المتكررة إلى نيجيريا منذ طفولتها جعلت ذلك البلد حاضراً بقوة في خيالها، وعندما بدأت الكتابة في سن العشرين كانت نيجيريا المكان الذي دارت فيه حكاياتها الأولى بصورة تلقائية، لأنها، كما أوضحت، وجدت فيها مصدر الطاقة والحكايات التي تتشكل في مخيلتها.



وأضافت أن شخصياتها هي التي تقودها إلى الأماكن التي تجري فيها الأحداث، إذ تبدأ الكتابة بسماع أصوات الشخصيات، ثم تتعرف إلى البيئات التي تنتمي إليها.

وأشارت إلى أنها تكتب عن نيجيريا والولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بل وعن كواكب متخيلة، مستشهدة بعملها «بينتي»، الذي ابتكرت فيه كوكباً يمثل جامعة ضخمة، تسكنها كائنات غير بشرية.