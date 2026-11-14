«الشارقة للكتاب» يضيء على دور الأسرة في تعزيز السلوك الإيجابي للأبناء



دعت مريم مبارك الحمادي، عضو مجلس أولياء أمور الطلبة بخورفكان، الآباء والأمهات إلى تخصيص 20 دقيقة يومياً للاستماع إلى أبنائهم، والتحدث معهم حول اهتماماتهم وما يواجهونه من مواقف وتحديات، مؤكدة أهمية الحوار الأسري في بناء الثقة وتشجيع الأبناء على التعبير عن أفكارهم ومشكلاتهم.



جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «السلوك الإيجابي يبدأ من الأسرة»، أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 في مركز إكسبو الشارقة، وتناولت دور القدوة والحوار والتقدير في تنشئة الأبناء وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم.



وحذرت الحمادي من أن غياب الحوار قد يدفع الأبناء إلى البحث عن إجابات لتساؤلاتهم عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قد تقدم لهم مقترحات لا تتناسب مع طبيعة الثقافة العربية.

كما نبهت إلى أثر ردود الفعل الغاضبة والانفعالية من الوالدين عندما يصارحهما الأبناء بأخطائهم، موضحة أن هذه التصرفات قد تضعف شعور الأبناء بالأمان وتدفعهم إلى تجنب الحديث عن مشكلاتهم.



الحوار بدلاً من المراقبة



وشددت الحمادي على ضرورة استمرار التواصل مع الأبناء مع تقدمهم في العمر واتساع مساحة استقلالهم، محذرة من أن الإفراط في مراقبتهم قد يدفعهم إلى الابتعاد عن والديهم. وأكدت أهمية الجلسات الأسرية الودية في تقوية العلاقة بين الآباء والأبناء، مع المحافظة على الدور التربوي للأب والأم.



واستعرضت تجربة أم اشتكت من وجود فجوة في علاقتها بابنتها، وعندما سألتها عن عدد الوجبات التي تجتمع فيها الأسرة يومياً، أوضحت أن ارتباطات العمل والدراسة تحول دون اجتماع أفرادها حول مائدة واحدة. ودعت الحمادي الأسر إلى إعادة النظر في تنظيم أوقاتها، وإتاحة فرصة يومية للأبناء للحديث عن تفاصيل يومهم وما يشغلهم.



الأبناء يتعلمون مما يرونه



وأكدت الحمادي، وهي أم لأربعة أبناء، أهمية القدوة في التربية، قائلة: «أبناؤنا مرآتنا»، في إشارة إلى انعكاس سلوك الوالدين على تصرفات أبنائهم.



وروت موقفاً لأم اشتكت من صعوبة تربية الجيل الحالي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أوضحت، عندما سُئلت عن الوقت الذي تقضيه على هاتفها، أن طبيعة عملها تتطلب استخدامه باستمرار. ودعت الحمادي أولياء الأمور إلى مراجعة عدد ساعات استخدامهم للهواتف، والانتباه إلى العادات التي يمارسونها أمام أبنائهم.



وأوضحت أن ترسيخ السلوك الإيجابي يتطلب من الآباء والأمهات ممارسته بصورة مستمرة، مستشهدة بعادات القراءة والصلاة والزيارات العائلية، ومؤكدة أن تعليم التسامح يبدأ من أسلوب التعامل مع الآخرين داخل المنزل.



التقدير يعزز ثقة الأبناء



ودعت الحمادي أولياء الأمور إلى الإشادة بصفات أبنائهم الإيجابية وتقدير جهودهم، حتى في المواقف اليومية البسيطة، مثل المساعدة في إعداد الطعام، مشيرة إلى أهمية التعبير المباشر عن الامتنان والتشجيع. وقدمت مثالاً عملياً خلال الورشة، عندما شكرت ابنتها أمام الحضور على مساعدتها في إعداد العرض.

كما لفتت إلى أن الأبناء قد يكررون العبارات والمواقف التي يسمعونها من والديهم عند مناقشة القرارات المدرسية والتعليمية، داعية الأسر إلى توضيح أسباب تلك القرارات وأهدافها للأبناء، بما يساعدهم على فهمها والتعامل معها بصورة إيجابية.