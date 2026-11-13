مخطوطة عمرها أكثر من 350 عاماً في معرض الشارقة الدولي للكتاب



في واجهة جناح سلطنة عمان، ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، تستوقف الزوار مخطوطة عُمانية نادرة تمتد على هيئة شريط ورقي طويل، تحيط بها إضاءة دافئة تبرز تفاصيلها الخطية والزخرفية، وتكشف عن جانب من تاريخ التدوين والنسخ في السلطنة، حيث يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الهجري، الموافق للقرن السابع عشر الميلادي، ويزيد عمرها على 350 عاماً.



وتتميز المخطوطة بتصميمها المطوي، الذي يبلغ طوله 6 أمتار وعرضه 60 سنتيمتراً، وتتوزع الكتابة على أربعة أعمدة متوازية، يتوسطها نص خطبتي عيد الفطر وعيد الأضحى المكتوبتين بالخط النسخي والمداد الأسود، في حين تحيط بهما زخارف نباتية وهندسية باللون الأحمر، تتخللها فواصل لونية تضفي على التكوين طابعاً فنياً متناسقاً، وتتدرج أحجام الخطوط في الجزء الختامي الذي يضم الأدعية والعبارات الدينية.



وتحمل هذه المطوية دلالة تتجاوز قيمتها الفنية، إذ ارتبط هذا الشكل من المخطوطات بالاستخدام العملي في المساجد والجوامع، حيث صُممت لتكون في متناول الخطيب، فيبسط أجزاءها على المنبر خلال إلقاء خطبتي العيدين، بما يعكس عناية العُمانيين بتوثيق النصوص الدينية وحفظها، وما بلغته فنون الخط والنسخ من إتقان في تلك الحقبة.



وتُعرض المخطوطة ضمن مقتنيات وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، لتمنح زوار المعرض فرصة الاقتراب من إرث مخطوطاتي يمتد عبر أكثر من ثلاثة قرون، وتقدم نافذة بصرية على تقاليد علمية ودينية وفنية شكّلت جانباً من الذاكرة الثقافية العُمانية.