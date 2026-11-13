دبي تشهد انطلاق مبادرة «نصبح واحداً» لتعزيز التعاون الثقافي بين الفنانين الإماراتيين والنمساويين



شهدت دبي انطلاق مبادرة «نصبح واحداً - We Become One»، التي تجمع فنانين إماراتيين ونمساويين في منصة إبداعية مشتركة تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والتواصل بين الشعوب، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الإماراتية الشابة للتعاون مع المجتمع الفني العالمي.



واستضاف مركز دبي المالي العالمي حفل إطلاق المبادرة، بحضور بيرند ألكسندر بايول، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال والشخصيات الثقافية والإبداعية.

وتتواصل فعاليات المبادرة ضمن الدورة الثانية والعشرين من «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي» التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.



جاءت المبادرة ثمرة رؤية مشتركة لزوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس جلوبال»، ومايك رايتر، مؤسس «براينزوورلد»، والفنان النمساوي المعاصر توم لونر، بهدف توظيف الفن والثقافة في بناء جسور التواصل بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي.



وأكد بيرند ألكسندر بايول أن المبادرة تجسد التزام البلدين بتعزيز الروابط بين الأوساط الفنية والثقافية، وإتاحة فرص جديدة للفنانين لتبادل الخبرات والأفكار وتنفيذ مشاريع إبداعية مشتركة.



من جانبه قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، إن الفنون والثقافة تمثلان جزءاً أساسياً من هوية المركز، وتسهمان في استقطاب المواهب الإبداعية والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن استضافة المبادرة ضمن «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي» توفر منصة للتواصل بين الفنانين الإماراتيين والعالميين، وتتيح لهم عرض أعمالهم أمام جمهور أوسع، بما يعزز مكانة المركز وجهةً للثقافة والإبداع ونمط الحياة في دبي.

وشهد حفل الإطلاق الكشف عن العمل الفني «Hands of Becoming»، الذي يمثل أول مشروع إبداعي ضمن المبادرة، ويجمع بين يد مصنوعة من الخشب الطبيعي وأخرى مزينة بألوان غنية، في تجسيد فني لمفاهيم الوحدة والتنوع والتعاون بين الثقافات.



جاء العمل بفكرة الفنان النمساوي توم لونر، وطُوّر بالتعاون مع فنانين إماراتيين، ليعكس أهمية التبادل الإبداعي ودوره في التقريب بين المجتمعات، ويشكل انطلاقة لمجموعة من المشاريع الفنية المشتركة التي تعتزم المبادرة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



وقال زوبين كاركاريا إن الفن يمتلك قدرة فريدة على التقريب بين الشعوب وإلهام قيم السلام والانسجام والوحدة، موضحاً أن المبادرة تسعى إلى إنشاء منصة عالمية تتيح للفنانين الإماراتيين الشباب التعاون مع فنانين دوليين وتبادل الخبرات وعرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي.



وأكد أن انطلاق المبادرة من دولة الإمارات يمثل الخطوة الأولى نحو توسيع نطاقها عالمياً، بما يعزز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني من خلال الفنون والإبداع.



بدوره، أعرب الفنان النمساوي توم لونر عن اعتزازه بالتعاون مع الفنانين الإماراتيين، مؤكداً أن العمل الفني «Hands of Becoming» يعكس قدرة الرؤى الفنية المختلفة على الالتقاء لإنتاج أعمال تحمل رسائل إنسانية مشتركة، وتسهم في تعزيز التفاهم بين الثقافات.



وتؤدي مجموعة «في إف إس جلوبال» دور الداعم المؤسس للمبادرة، من خلال جمع الفنانين والشركاء المؤسسيين وممثلي الجهات الدبلوماسية والثقافية، بهدف تطوير شبكة دولية تدعم المواهب الإبداعية الناشئة وتشجع التعاون الفني العابر للحدود.

وأعلن القائمون على المبادرة عن خطط لعرض العمل الفني «Hands of Becoming» خلال فعاليات «إكسبو 2027 بلغراد»، في خطوة تستهدف توسيع حضور المبادرة دولياً، وإطلاق مشاريع فنية وشراكات ثقافية جديدة تجمع الفنانين والمؤسسات والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم.



وتسعى مبادرة «نصبح واحداً» إلى ترسيخ منصة مستدامة للتبادل الثقافي، تسهم في دعم المواهب الإماراتية الشابة وتعزيز حضورها على الساحة الفنية العالمية، انطلاقاً من دبي بوصفها مركزاً دولياً للتنوع الثقافي والإبداع والتعاون.