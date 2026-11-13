«انشر» يعرّف بفرص تأسيس دور النشر وتطويرها خلال «الشارقة للكتاب»



يعرّف صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، المبادرة التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب لدعم الناشرين وتطوير صناعة الكتاب وتعزيز استدامتها، زوار الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بفرص تأسيس مشاريع النشر وتطويرها وتوسيع أعمالها من خلال ثلاثة مسارات متخصصة توفر التدريب والإرشاد المهني وفرص الشراكات والاستثمار، وتستجيب لاحتياجات العاملين في صناعة الكتاب، بدءاً من دخول القطاع وصولاً إلى النمو والتوسع وتطوير الحلول التقنية المبتكرة.



وخصص الصندوق في جناحه بالمعرض مساحة للتعريف بخريجي مساراته عبر لوحة تضم صور خريجي مسار «إطلاق» لعامي 2024 و2026 ومسار «نمو» لعام 2025، إلى جانب شركة «كلوبر» الفائزة بمسار الابتكار لعام 2026، وتحمل اللوحة سؤالاً موجهاً إلى زوار المعرض: «هل ستكون الخريج القادم؟»، في دعوة لأصحاب الأفكار والمشاريع إلى التعرف على البرامج التي يوفرها الصندوق والاستفادة من فرص التأهيل والتطوير التي تقدمها.



وقالت إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يوفر فرصة مهمة للتعريف بصندوق «انشر» أمام جمهور واسع يضم الناشرين ورواد الأعمال والمهتمين بدخول صناعة الكتاب، ويتيح للهيئة الوصول إلى أصحاب الأفكار والمشاريع الذين يمكن أن يستفيدوا من مساراته، ويمنحها مساحة لعرض إنجازات خريجيها وخريجاتها والتعريف بما حققوه خلال رحلتهم مع الصندوق وتقديم تجاربهم للزوار بوصفها أمثلة على الفرص التي يفتحها التأهيل المهني والمعرفة المتخصصة.



وأضافت أن «انشر» تعمل، وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على توسيع قاعدة العاملين في قطاع النشر وتأهيل رواد أعمال قادرين على تأسيس مشاريعهم وإدارتها وتطويرها، مشيرة إلى حرص الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض على تعريف المهتمين بالمسارات المتاحة لهم، وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والموارد والعلاقات المهنية التي يوفرها الصندوق، معربة عن أملها في رؤية المزيد من خريجي هذه المسارات يؤسسون دور نشر جديدة ويوسعون أعمالهم ويقدمون حلولاً تسهم في تطوير صناعة الكتاب.



ويعرّف جناح «انشر» زواره بمساراته الثلاثة، وهي «إطلاق» الذي يؤهل الناشرين الجدد ورواد الأعمال لتأسيس دور نشر وإدارتها، و«نمو» الذي يساعد دور النشر القائمة على تطوير أعمالها والتوسع في أسواق جديدة، و«الابتكار» الذي يدعم الشركات التقنية المتخصصة في تطوير حلول لصناعة النشر ويوفر لها فرص التواصل مع الناشرين والمستثمرين وبناء الشراكات.



ويتيح الجناح للزوار التعرف إلى تجربة شركة «كلوبر» الفائزة بمسار الابتكار لعام 2026 من خلال شاشة تعرض تطبيقات عملية لحلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات النشر بما فيها مراجعة النصوص وتحريرها، وإعداد الملاحظات والتعديلات على المخطوطات.



وتأتي مشاركة «انشر» في المعرض عقب تخريج المشاركين في مسار «إطلاق» لعام 2026، حيث شهدت الدورة الحالية تكريم خريجي 16 مشروعاً في مجال النشر والصناعات الثقافية ضمن جهود الصندوق لتأهيل أصحاب المشاريع الجديدة وتعزيز جاهزيتهم لدخول السوق.