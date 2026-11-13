كلاسيكيات لا تشيخ.. إصدارات حاضرة بذاكرة الأجيال في «الشارقة للكتاب»



بعد 116 عاماً على صدور الجزء الأول من «النظرات» لمصطفى لطفي المنفلوطي، و97 عاماً على ظهور الجزء الأول من «الأيام» لطه حسين في كتاب مستقل، و88 عاماً على صدور «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم، لا تزال هذه الأعمال حاضرة بين عناوين معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، إلى جانب مؤلفات عربية وعالمية أخرى تجاوز بعضها قرناً من الزمن، وما زالت تستقطب أجيالاً جديدة من القراء.



ففي الوقت الذي تتنافس فيه الإصدارات الحديثة على اهتمام زوار المعرض، تحتفظ أمهات الكتب الأدبية والفكرية بمكانها على رفوف الناشرين، في مشهد يجمع أعمالاً تنتمي إلى مراحل متباعدة من تاريخ الأدب، لكنها تلتقي في قدرتها على إثارة أسئلة إنسانية لم تفقد راهنيتها رغم مرور العقود.



وبين قارئ يعود إلى كتاب ترك أثراً في ذاكرته، وآخر يكتشف للمرة الأولى عملاً عرفه من شهرته أو من قراءات الأجيال السابقة، تتجدد حياة نصوص ظل بعضها متداولاً لأكثر من مئة عام، لتؤكد أن عمر الكتاب لا يقاس بتاريخ صدوره وحده، بل بقدرته على الوصول إلى قراء جدد.



«النظرات»



في جناح دار الشاهد للنشر والتوزيع المصرية، تحضر أعمال مصطفى لطفي المنفلوطي، وفي مقدمتها «النظرات»، التي صدر الجزء الأول منها عام 1910، أي قبل 116 عاماً، وما زالت تستقطب القراء بما تتضمنه من تأملات في الحياة الاجتماعية والأخلاق والإصلاح الإنساني، وبأسلوبها الذي يجمع جمال العبارة ورقة المعنى.



ومن أعمال المنفلوطي أيضاً «ماجدولين»، التي صدرت بصيغتها العربية عام 1912، قبل 114 عاماً، وتعرضها الأهلية للنشر والتوزيع.

وقد عرّبها المنفلوطي عن رواية فرنسية، لتصبح من الأعمال الرومانسية التي توارثتها أجيال من القراء، بما تتناوله من معاني الحب والوفاء والتضحية ومواجهة قسوة الحياة.



وفي جناح دار الشروق المصرية، تستوقف رواية «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم اهتمام الزوار، بعد 88 عاماً على صدورها الأول عام 1938.

ومن خلال شخصية محسن ورحلته بين الشرق والغرب، تطرح الرواية أسئلة تتعلق باختلاف الحضارات والهوية والعلاقة بين الروحانية والمادية، وهي قضايا لا تزال تمنح العمل مساحة للحوار مع قارئ اليوم.



وفي جناح الأهلية للنشر والتوزيع، تعود سيرة «الأيام» لعميد الأدب العربي طه حسين إلى واجهة اختيارات القراء، بعد 97 عاماً على صدور جزئها الأول في كتاب مستقل عام 1929، بعدما بدأت بالظهور في حلقات صحافية عام 1926.



وتستعيد السيرة رحلة طه حسين في مواجهة العمى والفقر، وسعيه إلى المعرفة بالتعليم والإرادة والمثابرة، مقدمة تجربة إنسانية ظلت مصدر إلهام لأجيال من القراء، بما تحمله من أسئلة حول العلم والحرية والقدرة على تجاوز الظروف الصعبة.



ومن أعمال طه حسين أيضاً «المعذبون في الأرض»، الذي صدر عام 1949، قبل 77 عاماً، ويحضر في جناح دار الشاهد للنشر والتوزيع. ويتناول الكتاب معاناة البسطاء والمهمشين، ويكشف جوانب من الواقع الاجتماعي بلغة أدبية تجمع الحس الإنساني والنقد الاجتماعي.



وتحضر الرواية الاجتماعية أيضاً من خلال «لن أعيش في جلباب أبي» لإحسان عبدالقدوس، المعروضة بإصدار عن الدار المصرية اللبنانية، التي يعود صدورها إلى عام 1982، أي قبل 44 عاماً.



وتستعيد الرواية صراع الأبناء مع توقعات الآباء ورغبتهم في رسم مساراتهم الخاصة، بعيداً عن السلطة التي تفرضها الأسرة أو المكانة الاجتماعية، في موضوع يتجدد مع كل جيل يعيد طرح أسئلته حول الاستقلال وتكوين الهوية الشخصية.



«رسائل إلى ميلينا»

وعلى امتداد أجنحة الأدب العالمي المترجم، يتجدد حضور «رسائل إلى ميلينا» للكاتب التشيكي الناطق بالألمانية فرانتس كافكا، بترجمة هبة حمدان، والصادر عن الأهلية للنشر والتوزيع.



وقد نُشرت رسائل كافكا إلى ميلينا يسينسكا للمرة الأولى في كتاب باللغة الألمانية عام 1952، أي قبل 74 عاماً، بعدما كتبها خلال السنوات من 1920 إلى 1923.



ويكشف الكتاب جانباً مختلفاً من شخصية كافكا، بعيداً عن عوالمه الروائية المعروفة، إذ تحمل الرسائل تأملات في الحب والقلق والانتظار والعلاقة بالآخر، وتقدم للقارئ تجربة إنسانية تتداخل فيها هشاشة العاطفة مع أسئلة الوجود.



من «النظرات» التي تجاوز عمرها 116 عاماً إلى «رسائل إلى ميلينا» التي نُشرت قبل 74 عاماً، تكشف هذه الأعمال أن استمرار حضور الكتاب لا يرتبط بحداثة صدوره، بل بما يقدمه من تجربة فكرية أو إنسانية قادرة على تجاوز زمن كتابتها.