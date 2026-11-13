«ليالي الفن» في دبي.. أصالة التراث وابتكارات المستقبل



تتألق دبي دائماً كوجهة عالمية نابضة بالحياة وحاضنة كبرى للمواهب والثقافة، حيث تترجم بفضائها المفتوح أروع صور التقاء الشرق بالغرب، وتوفر بيئة مثالية لتمكين المبدعين والفنانين من شتى أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، تتحول النسخة الثانية والعشرون من فعالية «ليالي الفن» التي تستمر حتى 15 نوفمبر الجاري في مركز دبي المالي العالمي، إلى ملتقى استثنائي يحتفي بالفنون والتصميم، جامعاً بين أصالة التراث وابتكارات المستقبل في فضاءات «جيت فيلج».



تؤكد أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن أمسيات «ليالي الفن» تمثل منصة ثقافية محورية تعكس حيوية المشهد الفني في دبي وتنوع تجاربه الإبداعية.

وتشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والفعالية تجسد التزاماً راسخاً ببناء منظومة إبداعية متكاملة تدعم الابتكار، وتحفز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، فضلاً عن تمكين المواهب وإبراز تنوع الإبداع المحلي أمام الجمهور.

وتوضح أحلام البناي أن الهيئة تسعى دائماً لجعل الفن في متناول الجميع، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتفاعل مع الأعمال واكتساب مهارات إبداعية جديدة عبر الورش المتنوعة.



التراث برؤى معاصرة



وفي قلب هذا الحراك الثقافي، يبرز الحضور الإماراتي القوي الذي يسعى لترسيخ الهوية بلغة بصرية حديثة؛ حيث تعاونت «دبي للثقافة» مع استوديو «سيدز للإبداع» لتقديم ثلاثة أعمال فنية تفاعلية تستلهم الذاكرة المحلية.

وفي هذا السياق، يوضح المهندس والفنان سيف الصبار أن توظيف التكنولوجيا الحديثة رافقه حرص دائم على حماية روح الموروث الأصيل، موضحاً أن العمل الأول ركز على تقنيات الآلة القديمة مع دمج التفاعل الرقمي، في حين سلط العمل الثاني الضوء على وسائل الإضاءة القديمة في دبي وكيف تطورت عبر السنين، وصولاً إلى العمل الثالث الذي جسد جلسة عربية تقليدية بصيغة تفاعلية لا تلغي جذور التراث.



من جانبها، تثري الفنانة الدكتورة سعاد الشامسي المشهد بلوحتها السريالية الواقعية المعنونة بـ«في كل بيت حكاية».

وتوضح الشامسي أن عملها الذي استغرق تنفيذه ثمانية أشهر بمساحة مترين في 110 سم، صُمم على شكل «مسند» تقليدي مماثل لما كان يعتمد عليه الأجداد في الظهيرة، ليمزج ببراعة بين رموز الثقافة والصبر والقوة والصقر والبومة والفيل وبين لمسات السدو الإماراتي الأصيل.

وترى سعاد أن هذا العمل يجسد بصدق احتضان دبي لنساء من مختلف أنحاء العالم، اجتمعن على أرض الإمارة وتناغمن رغم اختلاف ثقافاتهن وجنسياتهن.



جذور وطموح



ويجسد الخطاط الإماراتي محمد التميمي الارتباط الوثيق بين الجذور والطموح عبر جداريته المستلهمة من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب «الرسائل» ضمن رسالة إلى الجيل الجديد: «اجعلوا نظركم للسماء، وجذوركم في الأرض، وطموحاتكم تحلّق في الفضاء».



ويوضح التميمي أن رحلته مع الخط العربي التي امتدت لثماني سنوات من التدريب المتواصل لثماني ساعات يومياً، تهدف إلى إعادة إحياء الشغف باللغة العربية والخط الأصيل بين الأجيال الناشئة التي باتت تبتعد عن الكتابة العربية الصحيحة.

ويعتبر التميمي أن مشاركته الحية أمام الجمهور في «ليالي الفن» تتيح تفاعلاً مباشراً يعزز دافعية الزوار لتعلم هذا الفن الجميل، مؤكداً أن طموحات الإنسان يجب ألا تتوقف عند نقطة معينة، بل تظل متطلعة أبداً نحو آفاق أوسع ترفع راية الوطن عالياً في المحافل المحلية والعالمية.