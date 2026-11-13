معارض الكتب.. من سحر الورق إلى عالم الفنون

رغم التسارع المستمر الذي يشهده العصر الرقمي، تثبت معارض الكتب، ومن أبرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، قدرتها على الصمود والاحتفاظ بهيبتها ورونقها لتجدد عهدها سنوياً مع الثقافة.

ولم تعد هذه المعارض مجرد أسواق تقليدية لبيع الكتب، بل غدت تظاهرات واحتفاليات ثقافية متكاملة تدمج الفنون، والمسارح، وفنون الطهي إلى جانب أرفف الكتب، ما يعزز ارتباط أفراد المجتمع بالمعرفة ويقف حائط صدٍّ أمام سطوة الرقمنة المطلقة.

تجربة شاملة

وفي هذا السياق، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن هذا التحول في معارض الكتب جاء لمواجهة تراجع ثقافة القراءة التقليدية، حيث أثبت دمج الفنون والأدب نجاحاً ميدانياً ملحوظاً من خلال ارتفاع مبيعات الكتب واستقطاب عائلات وفئات عمرية جديدة عبر تقديم تجارب تجمع بين الترفيه والتعليم.

ورأى منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن المعارض تمنح «روحاً» ولمساً حقيقياً للكتاب وفرصة مباشرة للقاء المؤلف بالقارئ، وهي ميزات حصرية لا يقدمها التصفح الإلكتروني للكتب.

وفي سياق متصل، قالت مريم محمد، من دار حروف، إن دمج المسرح والأنشطة الثقافية يعد نقطة إيجابية للغاية؛ لأن المعرض يخاطب فئات مختلفة، منها من لا يقرأ، أو لديه اهتمامات أخرى، فالمكان الشامل يتيح للجميع الاستمتاع بتجربة متكاملة تضمن حضور الأسر والأطفال واستقطاب زوار جدد.

وأوضحت ابتسام عبدالكريم، مسؤولة دار قهوة للنشر، أن هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة لم تضر بالمبيعات، بل أسهمت في زيادتها وارتفاع أعداد الزوار بشكل ملحوظ، موضحة أن دور النشر تستطيع إثراء هذه الأجواء عبر تقديم عروض مميزة.

وأشارت بدور البدور، من منشورات «غاف»، إلى أنّ تنظيم المهرجانات بالتزامن مع معارض الكتب قد يؤدي أحياناً إلى تشتيت القرّاء الذين يقصدون المعرض بحثاً عن عناوين محددة أو دور نشر بعينها.

وتتفق معها القارئة ميرة البدور، التي ترى أن تعدد الفعاليات المصاحبة قد يشتت عملية اختيار الكتب، ويجعل العثور على إصدارات محددة أمراً أكثر صعوبة.