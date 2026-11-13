«الشارقة للكتاب» يستكشف مصير الحكاية في عصر الذكاء الاصطناعي



أكد أدباء أن الحكاية ستظل حاضرة في حياة الإنسان رغم التحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الكتابة والقراءة، مشيرين إلى أن التحدي الحقيقي يتجاوز أشكال السرد ووسائطه، ليشمل أيضاً الحفاظ على المخيلة الإنسانية وأصالة التجربة الإبداعية، وتنشئة أجيال قادرة على القراءة والتفكير وإنتاج حكايات جديدة.



جاء ذلك خلال جلسة «من يقتل الحكاية؟»، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة الناقد والأكاديمي السعودي الدكتور حسن النعمي، والروائي والناقد التونسي الدكتور نزار شقرون، والشاعر والروائي التايلاندي ريوات بانبيبات، وبحضور القنصل العام لتايلاند في دبي والإمارات الشماليّة شاكر سيفيكول.





الحكاية لا تموت



وأوضح الدكتور حسن النعمي أن الحكاية رافقت الإنسان منذ بداياته، وأن ما يتغير عبر العصور هو أشكال التعبير عنها، مستعرضاً تطورها في الثقافة العربية من السمر والنوادر والحكايات الشعبية إلى المقامات والرواية والقصة القصيرة، وصولاً إلى السينما والدراما والمنصات الرقمية.



وأشار إلى أن الكتابة التشاركية عبر المنصات الحديثة، ومنها «واتباد»، تمثل تحولاً جديداً في علاقة القارئ بالحكاية، بعدما أصبح بإمكانه المشاركة في إنتاجها وتطوير أحداثها، مؤكداً أن ظهور أشكال سردية جديدة لا يعني اختفاء الحكاية نفسها. ولفت إلى أن الأعمال الأدبية التي تصمد أمام الزمن هي تلك التي تمنح التجارب الإنسانية معاني تتجاوز حدود المكان والزمان.



المخيلة في مواجهة الآلة



من جانبه، اعتبر الدكتور نزار شقرون أن السؤال عن قتل الحكاية يعكس مخاوف متجددة ترافق التحولات الكبرى في تاريخ الفنون، مشيراً إلى أن ظهور التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر أثار مخاوف مشابهة بشأن مستقبل الرسم والمخيلة الفنية، قبل أن تتطور الفنون وتبتكر أساليب جديدة للتعبير.



وأكد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في تغير شكل الحكاية، وإنما في تهديد المخيلة التي تنتجها، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على جمع المعلومات وإنتاج النصوص، لا يستطيع تحويل ما يجمعه إلى تجربة إبداعية أصيلة تنطلق من رؤية إنسانية خاصة.

وشبّه شقرون العملية الإبداعية بنمو الجنين في رحم أمه، موضحاً أن الروائي يبدأ من بذرة حكائية تتشكل وتتطور أثناء الكتابة دون أن يعرف مسبقاً جميع ملامحها. واستخدم وصف «كتّاب الأنابيب» للإشارة إلى من يعتمدون على الوسائل الاصطناعية في إنتاج النصوص، معتبراً أن الكتابة الإبداعية الحقيقية تنبع من تجربة إنسانية حية.



التعليم والقراءة أساس استمرار الحكاية



بدوره، حذّر الكاتب التايلاندي ريوات بانبيبات من أن التعليم القائم على الحفظ والتلقين، والذي لا يتطور مع متغيرات العصر، قد يصبح أحد العوامل التي تهدد استمرار الحكاية، لأنه لا يشجع المتعلمين على اكتشاف ذواتهم أو تنمية علاقتهم بالقراءة.

واستعاد تجربته الشخصية في أسرة زراعية محدودة الدخل لم تكن تمتلك كتباً، موضحاً أنه اكتشف عالم الأدب من خلال مكتبة المدرسة، ووجد في الحكايات مصدر إلهام ساعده على رؤية الحياة بصورة مختلفة، مؤكداً أن المجتمعات التي تتمتع بثقافة قراءة قوية توفر بيئة تسمح بانتقال الأدب بين الأجيال.



وكشف بانبيبات عن تحدٍّ جديد تواجهه المسابقات الأدبية، مشيراً إلى أنه لاحظ، خلال مشاركته في لجان تحكيم خلال السنوات الأخيرة، صعوبة التمييز بين الأعمال المكتوبة بشرياً، وتلك التي استُخدم الذكاء الاصطناعي في إنتاجها، خصوصاً عندما تخضع النصوص لمراجعة بشرية تجعل اكتشاف استخدام التقنية أكثر تعقيداً.



ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن الكتّاب الذين يواصلون تطوير تجاربهم الإبداعية لا ينبغي أن يخشوا الذكاء الاصطناعي، لأن قدرته على التعبير عن المشاعر والأحاسيس لا تزال دون قدرة الإنسان.