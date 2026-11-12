«فوتوغرافيا.. سرد الصورة» كتاب يرتقي بالثقافة البصرية

كتاب يتضمن مقالات متخصصة نشرت في « البيان» وموقع الجائزة طوال 14 عاماً

أطلقت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، جزأين من كتابها «فوتوغرافيا.. سرد الصورة»، في جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ذلك ضمن فعاليات «الشارقة للكتاب»، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك: الصورة في جوهرها بمثابة وثيقة تحتفظ بتفاصيل قد تعجز الكلمات أحياناً عن استعادتها، ومن هنا نلتقي مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، في مساحة مشتركة تجمع الصورة بالذاكرة، والثقافة بالتوثيق. ويسعدنا أن يكون جناح المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة لإطلاق إصدار «فوتوغرافيا.. سرد الصورة».

وقال علي بن ثالث: سعداء بشراكتنا مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في حفل إطلاق هذا الإصدار الثقافي المميز للجائزة، الذي يجمع باقات مقال أسبوعي نُشر وينشر باسم الجائزة، مع مطلع كل أسبوع منذ 14 عاماً، على موقع وصفحات جريدة «البيان» الرائدة، وعلى موقع الجائزة ومنصاتها.

وأضاف: إن الارتقاء بالوعي الفني والتجربة الثقافية البصرية المتكاملة، لهو من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة.

ومن هذا المنطلق، نُهدي عشاق الثقافة البصرية، في هذا الكتاب، جزأين يحويان 220 مقالاً عن فنون التصوير ومدارسه وكل المهارات السابحة في فلكه، وقصصاً ملهمة مشوقة عن تجارب نجاح وأمل.. وتجارب يأس وإحباط.. وحكايات عن قصص إنسانية مؤثرة صنعت الصورة فارقاً فيها، وحقائق مدهشة خلف صور شهيرة والعديد من قصص الكواليس وخبايا عالم الصورة الواسع.

إن هذا الإصدار يمثل قيمة تثقيفية وتوعوية للمصورين الهواة والمحترفين لتحفيزهم وتوسيع مداركهم وصقل مهاراتهم.

وختم بن ثالث: يمكن لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب الحصول على نسختهم المجانية من الكتابين، من خلال جناح مركز حمدان لإحياء التراث، كما يمكن الحصول على النسخ الرقمية من خلال موقع الجائزة الرسمي www.hipa.ae.