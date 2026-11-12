برامج «كلمات» في «الشارقة للكتاب».. بانوراما القراءة والتراث والتوعية المجتمعية



تثري دار «كلمات»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة «كلمات»، فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي متنوع يضم فعاليات تجمع بين إطلاق إصدارات جديدة، وجلسات القراءة والتوقيع، والحوارات التي تتناول دور القصص في توعية الأطفال بحماية أجسادهم، وتوظيف التراث الإماراتي في أدب اليافعين، إلى جانب لقاءات مباشرة تجمع المؤلفين بقرائهم، وإطلاق سلسلة قصصية بالتعاون مع بلدية دبا الحصن.



من القصة إلى الحوار الآمن

واستهلت «كلمات» برنامجها يوم الخميس 5 نوفمبر بجلسة قرائية قدمتها المؤلفة نيرمين مجدي بدر في جناح الدار، تناولت خلالها قصتها «هل ستدخل عربة المثلجات؟»، الموجهة للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وشاركت المؤلفة في اليوم نفسه في جلسة حوارية بعنوان «من القصة إلى الحوار الآمن.. كيف نتحدث مع أطفالنا عن حماية الجسد؟»، برفقة الدكتورة بانا بوزبون من إدارة سلامة الطفل، وأدارتها رانيا حسن.

وناقشت الجلسة كيفية الاستفادة من قصص الأطفال في فتح حوار آمن حول حماية الجسد والسلامة الشخصية، وتعليم الصغار التعبير عن مشاعرهم، ورفض المواقف التي تشعرهم بعدم الارتياح، وطلب المساعدة عند الحاجة.

كما تناولت دور أولياء الأمور والمربين في تحويل مفاهيم الحماية والأمان إلى مهارات عملية يكتسبها الأطفال من خلال الحوار والتدريب، بعيداً عن التخويف والتحذيرات المتكررة.



إطلاقات وقراءات قصصية

وشهد جناح «كلمات»، يوم الجمعة 6 نوفمبر، إطلاق وتوقيع كتاب «على هذا الكرسي» للمؤلف ناصر الدوسري، المعروف باسم «السيد نون»، ضمن جلسة تتضمن قراءة قصصية للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، تتيح لهم التعرف إلى العمل الجديد واللقاء بمؤلفه.



وقدمت المؤلفة رهف السبع يوم السبت 7 نوفمبر جلسة قراءة قصصية لكتابها «هلوسيتو»، استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وتتيح لهم الاستماع إلى القصة والتفاعل مع مؤلفتها ضمن أجواء تشجع على القراءة وتنمية الاهتمام بالكتب.



التراث الإماراتي في أدب اليافعين

وحظي أدب اليافعين بمساحة خاصة ضمن برنامج «كلمات»، حيث استضاف جناح الدار يوم الأحد 8 نوفمبر المؤلف محمد العتيبة لتوقيع كتابه «The Pearl»، الذي يجمع بين المغامرة والغموض والخيال، ويستلهم عناصر من التراث الإماراتي.

كما شارك العتيبة في اليوم نفسه بجلسة حوارية بعنوان «ما وراء اللؤلؤة: استكشاف الزمن والتراث ورواية القصص مع محمد العتيبة»، في الملتقى رقم 2، وأدارتها المترجمة والمستشارة الثقافية لينا طراقجي.



«دبا الحصن»

وضمن الإصدارات الجديدة، تخصص دار «كلمات» 3 لقاءات لإطلاق سلسلة «دبا الحصن»، التي تأتي ثمرة مشروع خاص بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، بمشاركة 3 مؤلفات، وذلك في جناح الدار خلال أيام متفرقة من المعرض.



وبدأت لقاءات إطلاق السلسلة يوم الاثنين 9 نوفمبر بمشاركة المؤلفة مريم الجمال، تليها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر فعالية بمشاركة المؤلفة نورة الخوري، فيما تشهد فعاليات يوم الخميس 12 نوفمبر لقاءً مع المؤلفة ناديا النجار، ضمن البرنامج المخصص لإطلاق السلسلة والتعريف بها أمام جمهور المعرض.



وتعكس هذه الفعاليات تنوع المجالات التي تعمل عليها دار «كلمات» في النشر الموجه للأطفال واليافعين، من الكتب التي تفتح المجال لمناقشة القضايا التربوية والاجتماعية، إلى الأعمال الأدبية المستلهمة من التراث، والإصدارات التي تقدم تجارب قصصية جديدة، مع إتاحة الفرصة للقراء للتواصل المباشر مع المؤلفين والتعرف إلى أعمالهم.