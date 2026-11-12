«الرحلة الأخيرة».. حكاية تضج بالرعب والخيال



دائماً ما يبحث الإنسان عن الإثارة واكتشاف المجهول، وأدب الرعب يغذي هذا الجانب منه، وباتت الكتب ذات تصنيف الرعب الأكثر بحثاً في هذا الزمن، والعديد لجأ للكتابة في هذا المجال.



رواية «الرحلة الأخيرة» للكاتب الإماراتي يوسف محمد، الذي صدرت عن دار «بوك لاند للنشر والتوزيع» من أحد هذه الأعمال التي تُدخل القارئ في أجواء الرعب والغموض.



من الصفحة الأولى لا يمنح الكاتب قارئه طوق نجاة أو وعداً برحلة آمنة، بل يستهل العمل بإهداء مخيف:

«إلى من تجرأ وفتح هذا الكتاب.. اعلم أن الصفحات ليست لك، بل لهم. هذا الكتاب للجِنّ.... فقبل أن تبدأ. اقرأ على مسؤوليتك، لأن هذه القصة ربما تكون آخر ما تراه عيناك... وربما لن تعيش لترويها لغيرك».



في طريقته لتمهيد القراءة يجذب القارئ بفكرة الممنوع، الذي يصبح مرغوباً. هذه العتبة النصية تعمل بمثابة صدمة، توقظ حواس القارئ، وتكسر الجدار بين الواقع والخيال، لتدخله مباشرة في أجواء الرهبة التي تظل حتى انتهاء الكتاب.



تدور قصة الرواية حول يوسف، الشاب الذي يهوى تصوير الأماكن المهجورة، وتوثيق أسرارها عبر عدسة كاميرته وقناته الرقمية، مدفوعاً بفضول جامح وملل يعيشه في تخصصه الجامعي بعيداً عن شغفه الحقيقي وهو التصوير.

يجرّ يوسف صديقه المقرب أدهم، الذي يبحث عن الاستقرار والمسؤولية بعد الزواج إلى مغامرات خطيرة، تبدأ من قصر سكوتهن الملعون، مروراً بصحراء مخوت، وصولاً إلى جسر طهش ومعبد عذريال.



أشار الكاتب بوضوح إلى أن الأحداث لا تقف عند حدود المغامرة الفردية، بل تتورط فيها عائلة أدهم، ما يحول الرواية من مجرد قصص رعب تقليدية إلى دراما إنسانية ونفسية، تكشف كيف يمكن للفضول أن يدمر حصون العائلة والسكينة. في جملة همس يوسف لنفسه بها في الرواية «أحياناً الفضول هو لعنة الإنسان الأولى».



تطرح الرواية إشكالية الحدود الفاصلة بين الشجاعة والتهور، وكيف أن محاولة كشف الأسرار المحرمة قد تكلّف الإنسان سلامه الداخلي وروحه وحتى تضر غيره معه فكل شيء مستور، وغير مكشوف للجميع، لا بد أنه لم يكشف لسبب، فالأفضل عدم العبث به.



تتجلى ثنائية يوسف وأدهم نموذجاً للصديق الذي يجرّك إلى الهاوية، والصديق الذي يبحث عنك في قاعها، في استعارة دقيقة لتعقيدات العلاقات الإنسانية وكونها ليست مثالية، لكنها مهمة في الحياة، فالصديق قد يؤذيك دون قصد، لكنه يحميك عندما تحتاج، ولا توجد علاقة كاملة، فكل طرف يكتمل بوجود الآخر.



اعتمد يوسف محمد على التفاصيل التي توصف المشاهد المرعبة مثل وصف ملامح الكيانات، روائح الكبريت، وأصوات الخطوات الثقيلة، ما جعل القارئ يشعر وكأن الكاميرا مثبتة على كتف البطل، كما نجح الكاتب في إدارة إيقاع التصاعد الدرامي عبر الفصول المتتالية، حيث ينتقل البطل من أزمة إلى أزمة، متتبعاً خيوط ماضيه ووشومه الغامضة، التي تربطه بعالم السحرة والروحانيات.



رواية «الرحلة الأخيرة» ليست مجرد كتاب في أدب الرعب، بل هي دعوة لإعادة قراءة مخاوفنا الداخلية، ووثيقة أدبية تضاف إلى المكتبة العربية في حقل التشويق والماورائيات بقلم واعد.