دار نشر إماراتية تحصل على حقوق نشر أعمال الأديبة نجوى قعوار فرح



حصلت منشورات غاف الإماراتية، المتخصصة في النشر الأدبي، على حقوق نشر أعمال الأديبة الفلسطينية نجوى قعوار فرح، عبر إعادة طباعة أعمال الأديبة ونشرها وتوزيعها، في خطوة تعيد إلى المكتبة العربية رصيداً أدبياً امتد من خمسينيات القرن الماضي، وتفتح لقرّاء اليوم باباً إلى تجربة سرديّة ارتبطت بذاكرة فلسطين وناسها وحكاياتها.

ووقع الاتفاقية عن منشورات غاف، بدور البدور، وعن ورثة الأديبة قعوار، ريم فرح، بحضور المنسقة العامة للمشروع الأديبة أمل إسماعيل. وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.



وتعزز هذه الخطوة نجاحات الناشرين الإماراتيين، كما تعكس دور دولة الإمارات حالياً، بوصفها مركزاً جوهرياً للحراك الثقافي العربي.



عناوين

وتشمل المرحلة الأولى طباعة مجموعات نجوى قعوار فرح القصصية وسيرتها الذاتية وحكاياتها الشعبية، وهي أعمال صدرت في بيروت والناصرة وغيرهما من المدن، بين عامي 1954 و2017، ونفدت طبعات كثير منها أو تعذّر الحصول عليها.

وتلتزم الدار بإصدارها في طبعات حديثة بجودة عالية، وتوفير هذه الإصدارات في معارض الكتاب المحلية والدولية ومنافذ التوزيع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ومن العناوين مرتقبة الصدور قريباً: دروب ومصابيح، عبير وأصداء، لمن الربيع، رحلة الحزن والعطاء، انتفاضة العصافير، حكايات شعبية من فلسطين.

وسيعلن عن مواعيد الصدور والمشاركات في المعارض تباعاً عبر قنوات منشورات غاف، إيماناً من القائمين على المشروع بأهمية تعريف المشهد الثقافي بدور هذه الأديبة فلسطينياً وعالمياً، وبأن أدبها جدير بأن يُقرأ ويُدرَّس ويُترجَم، في ظل تسيّد عدد من الأسماء للمشهد وغياب عديد منها.