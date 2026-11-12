أطفال «الشارقة للكتاب» يصممون ألعاباً لتنس الطاولة ويصنعون كرات فوّارة

صمّم أطفال ويافعون شخصيات خيالية، وحوّلوها إلى أهداف بصورة أكواب يتنافسون على تسديد كرات تنس الطاولة داخلها، فيما صنع آخرون قنابل استحمام فوّارة بألوان وروائح مختلفة، تطلق فقاعات عند وضعها في الماء.



جاء ذلك ضمن عدد من الورش التفاعلية التي شهدتها الدورة الخامسة والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأتاحت الورش للمشاركين خوض تجارب متنوعة في الألعاب والعلوم والطهي، تعلّموا خلالها مهارات جديدة، وصنعوا منتجات وأدوات خاصة بهم باستخدام مواد بسيطة.



ملونة وفوّارة

أما ورشة «مفاجآت سارة» في «حي الاكتشاف»، فقد عرّفت المشاركين من عمر 8 إلى 17 عاماً على كيفية صناعة «قنابل الاستحمام الفوّارة»، وهي كرات أو أشكال صغيرة تذوب عند وضعها في ماء الاستحمام، وتُحدث فقاعات وفوراناً مع انتشار ألوانها وروائحها.

واستخدم الأطفال مكونات آمنة ولطيفة على البشرة، واختاروا من مجموعة من القوالب والألوان والروائح لصناعة قنابل الاستحمام الخاصة بهم.



شخصيات خيالية

وصنع الأطفال واليافعون، خلال ورشة «تنس الطاولة الفردي» في «حي اللياقة والصحة البدنية»، شخصيات خيالية على هيئة وحوش أو روبوتات أو حيوانات، باستخدام أكواب ومضارب تنس الطاولة، حيث مثّل المضرب جسم الشخصية، والكوب معدتها، وأضافوا إليها العيون والأفواه والشعر لإكسابها ملامح مميزة.

وبعد الانتهاء من تصميمها، بدأ التحدي بمحاولة قذف كرات تنس الطاولة داخل الكوب لإطعام الشخصية، وتنافس المشاركون على إدخال أكبر عدد من الكرات خلال 30 ثانية.



«الحمض النووي للفراولة»

أما ورشة «الحمض النووي للفراولة» في «حي الاكتشاف»، فتعرّف الأطفال واليافعون من عمر 8 إلى 17 عاماً خلالها على المادة الوراثية الموجودة داخل خلايا الفراولة، وكيف يمكن الاحتفاظ بعينة منها بعد استخلاصها من الثمرة.

وحصل المشاركون على زجاجات شفافة صغيرة مغلقة تحتوي على عينات من الحمض النووي للفراولة.



وفي «حي الطهي الإبداعي»، تعلّم الأطفال من عمر 8 إلى 10 أعوام طريقة إعداد وجبة خفيفة تحمل اسم «بيتزا المعكرونة على الأعواد»، تقوم فكرتها على طهي المعكرونة وترتيبها على أعواد صغيرة، ثم تزيينها بالصلصات والإضافات المختلفة.

وجرّب المشاركون تنسيق قطع المعكرونة على الأعواد واختيار الصلصات والمكونات التي يفضلونها، ليحصلوا على وجبات صغيرة يسهل حملها وتناولها.



وتأتي هذه الورش ضمن برنامج الأطفال واليافعين في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية في العلوم والفنون والطهي والرياضة والتصميم، ويتيح للمشاركين تعلّم مهارات جديدة عبر التجارب العملية، في مركز إكسبو الشارقة.