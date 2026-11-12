الرواية الأولى.. رحلة من التجارب الشخصية إلى تحديات الكتابة والنشر



استعرض الكاتب والإعلامي الإماراتي صالح البحار، والكاتبة الإماراتية مريم جاسم، تجربتيهما في إصدار أول رواية لكل منهما، والتحديات التي واجهتهما في تحويل الأفكار والتجارب الشخصية إلى أعمال أدبية منشورة، مؤكدين أهمية إعادة الكتابة والمراجعة النقدية في تطوير النص الروائي، وتحقيق التوازن بين صدق التجربة، ومتطلبات البناء الفني.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «أول كتاب.. من الفكرة إلى الورق»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أدارها محمد العطار، وتناولت مراحل الكتابة الأولى، من بلورة الفكرة، وبناء الشخصيات إلى مراجعة المخطوط والبحث عن ناشر، إلى جانب أثر التجارب الشخصية والمهنية في تشكيل أسلوب الكاتب وصوته الإبداعي.



صالح البحار: عشر مسودات لـ«أنين الناي»

وكشف صالح البحار أن روايته الأولى «أنين الناي»، الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة، ضمن سلسلة «إبداعات إماراتية»، مرت بعشر عمليات إعادة كتابة، شهدت تغييرات في الأسماء والشخصيات والأحداث، قبل أن تستقر في صورتها النهائية على ثلاث شخصيات رئيسية، بعد أن ضمت في مراحلها الأولى أكثر من 20 شخصية.



وأوضح أن علاقته بالكتابة بدأت منذ الطفولة حين اعتاد تدوين أفكاره والاحتفاظ بها لسنوات، إلا أن سؤالاً طرحته ابنته بشأن مصير كتاباته بعد رحيله دفعه إلى اتخاذ قرار نشر عمله الأول.



وأشار إلى أن فكرة الرواية استلهمت شخصية رجل كفيف كان يعزف الناي في الحي الذي نشأ فيه، وأن تساؤلاته حول حياة ذلك الرجل ودوافعه وعلاقاته شكلت نقطة الانطلاق لبناء عالم روائي، تجاوز حدود الحكاية الواقعية.

وتحدث البحار عن منهجه في الكتابة، موضحاً أنه يبدأ بتحديد نقطة انطلاق الرواية، وحدثها الرئيسي ونهايتها، ثم يترك للشخصيات مساحة للتطور والتأثير في مسار الأحداث.



وأكد البحار أن تجربته في المسرح، التي بدأت منذ أن كان في التاسعة من عمره، أسهمت في تطوير قدرته على فهم الشخصيات وبنائها الدرامي وإيقاعها، فيما علّمه العمل الإعلامي الاختزال ودقة التعبير.



وأشار إلى أن البحث عن ناشر كان من أبرز التحديات التي واجهته في تجربته الأولى، مشدداً على أهمية التقييم النقدي واللجان المتخصصة التي تقدم للكاتب ملاحظات، تساعده على اكتشاف جوانب الضعف، وتحسين العمل الأدبي.



مريم جاسم: «نورة» خرجت إلى النور بعد سنوات تردد

من جانبها أوضحت مريم جاسم أن روايتها الأولى «نورة» استندت إلى تجارب إنسانية وشخصية عاشتها منذ طفولتها، لكنها احتفظت بمسودتها سنوات طويلة خشية أن تنقل إلى القارئ نظرة سوداوية للحياة، قبل أن تعود إلى العمل عليها بتشجيع من إحدى زميلاتها.

وقالت إنها استعانت بمعارفها في مجال التدريب الحياتي، ومدارس فكرية متعددة لإعادة النظر في تجربتها وصياغتها أدبياً، بما يعكس الفكرة التي أرادت إيصالها من خلال الرواية، وهي قدرة الإنسان على تجاوز المراحل الصعبة، والوصول إلى النور.



وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها تمثلت في تحقيق التوازن بين المشاعر والأفكار، ومتطلبات البناء الروائي، موضحة أنها حرصت على الفصل بين الجانب الوجداني، الذي تناولته في «نورة»، والمضامين الفكرية، التي جمعتها في كتاب آخر بعنوان «بين الروح والقلب».



النقد الأدبي وتحديات النشر

وشددت مريم جاسم على أهمية أن يكتب المؤلف ما يؤمن به، وما يرغب هو نفسه في قراءته، وأن يحرص على ترك أثر إنساني إيجابي لدى القارئ.

وأوضحت أن تجربتها مع النشر كشفت لها أهمية المراجعة الأدبية المتخصصة، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع إلى قراءة نقدية، تساعدها على تحديد مواطن الضعف في النص وتطويره قبل وصوله إلى الجمهور،

كما تطرقت إلى صعوبة التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة وتخصيص الوقت للكتابة، بوصفها أحد التحديات، التي رافقت تجربتها الأدبية الأولى.