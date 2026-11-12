أحمد الخوري يوثق ذاكرة الإمارات بـ 10 آلاف مقتنى وحكايات طفولته



استعرض الباحث والمؤرخ الإماراتي، الدكتور أحمد الخوري، جانباً من ذاكرة المجتمع الإماراتي، من خلال مقتنيات تراثية جمعها على مدى عقود، وذكريات شخصية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، إذ وثّق بعضها في كتابه «حيث لا تستقر الرمال»، مؤكداً أهمية تسجيل تجارب الأجيال السابقة وحفظ تفاصيل الحياة اليومية بوصفها شواهد على التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتحدث الخوري عن جهوده وثمارها خلال جلسة عنوانها «صون الذاكرة: الأدب حارساً للتراث الثقافي»، استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وأدارها الإعلامي عبدالكريم حنيف، وتناول فيها الخوري محطات من طفولته ومسيرته المهنية، وتجربته في جمع المقتنيات التراثية وتوثيق الروايات الشخصية، ودور الكتابة في نقل الذاكرة الثقافية إلى الأجيال الجديدة.



تفاصيل

واستعاد الخوري ملامح الحياة في أبوظبي خلال خمسينيات القرن الماضي، متناولاً تفاصيل من الحياة اليومية، من بينها طرق الحصول على المياه العذبة التي كانت تنقلها السفن من مناطق وجزر مجاورة.

وتحدث عن اعتماد السكان على الأسماك مصدراً رئيسياً للغذاء، ولجوئهم إلى تمليحها وحفظها لتوفير الطعام في الأيام التي يتعذر فيها الصيد.



ومن ذكريات طفولته، روى الخوري أن والده اشترى له حذاءً جلدياً عام 1957، لكنه لم يكن معتاداً على ارتدائه أثناء المشي، فكان يحمله في طريقه إلى المدرسة، ثم يرتديه داخل الصف ويخلعه عند العودة إلى المنزل، مستحضراً بذلك جانباً من تفاصيل الحياة المدرسية في تلك المرحلة.



أكثر من 10 آلاف قطعة تراثية

وتناول الخوري تجربته في جمع المقتنيات القديمة، التي بدأت منذ طفولته باقتناء الطوابع والعملات، قبل أن تتسع مجموعته لتضم اليوم أكثر من 10 آلاف قطعة، تشمل أدوات وأواني فخارية ومقتنيات مرتبطة بالضيافة والتجارة والحياة البحرية، إلى جانب قطع أثرية يقدّر أن بعضها يعود إلى العصر الحجري الحديث.



واستعاد قصة دلة قهوة اشتراها له والده خلال إحدى رحلاتهما مطلع ستينيات القرن الماضي، ولا يزال يحتفظ بها حتى اليوم، موضحاً أن اهتمامه بجمع المقتنيات يشمل الأدوات التي تعكس تقاليد الضيافة العربية والمهن التي مارسها السكان.

وتطرق إلى أهمية الأنشطة البحرية في حياة المجتمع الإماراتي، باعتبارها مصدراً للرزق ووسيلة للتواصل التجاري مع مناطق مختلفة، من بينها الهند.



المذكرات الشخصية شاهداً

وفي حديثه عن كتابه «حيث لا تستقر الرمال»، أوضح الخوري أنه يستعيد من خلاله تجربته منذ الطفولة، ويربط بين المحطات التي مر بها والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات.

وأكد أن كثيراً من تفاصيل الحياة التي عرفها أبناء جيله لم تعايشها الأجيال الجديدة، ما يجعل توثيقها ضرورة للحفاظ على الذاكرة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال المقبلة للتعرف إلى تاريخ مجتمعها.

واستشهد بالرسوم والصور التي تركتها مجتمعات قديمة، وأصبحت اليوم مصادر لفهم أنماط حياتها، رغم أن أصحابها لم يكونوا بالضرورة يقصدون توثيق التاريخ.



لقاء الشيخ زايد عام 1967

واستعاد الخوري لقاءه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال زيارته عام 1967 إلى مركز التدريب المهني الذي كان يتدرب فيه، وكان يضم آنذاك 17 متدرباً، مشيراً إلى تشجيع الشيخ زايد لهم على مواصلة التعليم وتطوير قدراتهم.



كما تحدث عن تجربته في الدراسة والعمل بالمملكة المتحدة، والخبرات المهنية التي اكتسبها، مؤكداً أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد عام 1971 جاء نتيجة العمل الجاد والتعلم المستمر والإصرار على مواجهة التحديات.



واختتم الخوري الجلسة بالتأكيد على أهمية حفظ الخبرات الإنسانية والمعارف المتوارثة وإتاحتها للأجيال المقبلة، مشدداً على دور الكتابة والتوثيق في صون الذاكرة الثقافية، والمحافظة على تفاصيل الحياة التي تشكل جزءاً من تاريخ المجتمع الإماراتي.