صون الهوية الوطنية جوهره التمسك بالقيم واللغة



أكد باحثان، في جلسة بفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أهمية التمسك بالقيم والعادات والتقاليد، واللغة العربية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، للحفاظ على الهوية الوطنية في ظل العولمة، والتحولات الرقمية المتسارعة، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على الثقافات والتطورات التكنولوجية، وصون المكونات الثقافية للمجتمع، وتفعيل دور الأسرة، والمؤسسات المجتمعية في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة.



أقيمت الجلسة تحت عنوان «الهوية الثقافية في زمن العولمة الرقمية»، حيث نظمتها جمعية الإمارات للمتقاعدين ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة الدكتور سيف الجابري، الأستاذ الجامعي والمفكر الإسلامي ورئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، والدكتور صالح جمعة المراشدة، الباحث في علم الاجتماع التطبيقي والحكم الرياضي القاري في كرة اليد، وأدارتها الدكتورة مريم الشحي.



«السنع»

وأكد الدكتور سيف الجابري أن دولة الإمارات أولت الهوية الوطنية اهتماماً مبكراً، قبل قيام الاتحاد وبعده، وأطلقت مبادرات ومشروعات تهدف إلى تعزيز حضورها، والمحافظة على مكوناتها الثقافية.

وأوضح أن التعامل مع العولمة يتطلب القدرة على انتقاء ما يناسب المجتمع من تجارب الماضي والحاضر، وتحقيق التوازن بين الثقافة والعلم، مشيراً إلى أن الثقافة الإماراتية تتجسد في منظومة «السنع» التي تجمع القيم والعادات والتقاليد، وتستند إلى الأخلاق بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستمرار هويته.

وشدد الجابري على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز دور جمعيات النفع العام في خدمة المجتمع، ومساندة الجهود الحكومية.



واستشهد بتجربة العمل الإنساني الإماراتي، القائمة على الثقة المتبادلة وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإغاثية، مؤكداً أن التسامح يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز التعايش بين المواطنين والمقيمين.



الهوية

من جانبه أوضح الدكتور صالح جمعة المراشدة أن الهوية الثقافية تتشكل من منظومة مترابطة، تضم الدين والقيم واللغة والعادات والرموز والذاكرة المشتركة، ويكتسبها الفرد من أسرته ومجتمعه.

وأشار إلى أن ثقافة أي مجتمع تقوم على ثلاث ركائز؛ أولها الثوابت التي تشمل العقيدة والقيم الأصيلة واللغة، وثانيها المتغيرات المرتبطة بالأدوات والجوانب المادية وأنماط المعيشة، وثالثها القدرة على مواكبة التطورات، مع المحافظة على المكونات الأساسية للهوية.

وأكد أن الحفاظ على الهوية لا يتعارض مع الاستفادة من التحولات الحديثة، شريطة التمييز بين القيم التي ينبغي صونها، والجوانب القابلة للتطور والتغيير.



وتناول المراشدة التحديات التي تفرضها العولمة والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الهوية الثقافية، مشيراً إلى ستة تحديات، استعرض منها هيمنة الخوارزميات، والتساؤلات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى المنتج باستخدام التقنيات الحديثة، وتآكل اللغة، واتساع الفجوة بين الأجيال، وما يصاحبها من ضعف في انتقال القيم والعادات والتقاليد.

وشدد على أهمية المبادرات المجتمعية، التي تعزز التواصل بين الأجيال، وتتيح نقل الخبرات والمعارف إلى الشباب، مشيراً إلى دور جمعية الإمارات للمتقاعدين في مد جسور التواصل بين أصحاب الخبرات، والأجيال الجديدة، ولا سيما الشباب والأحفاد.