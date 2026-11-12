الأدب الإماراتي في الهند.. حضور وتكريم



نال الشاعر والروائي الإماراتي محمد الحبسي «جائزة تحبيب الأدبية العالمية 2026»، خلال مشاركته في مهرجان تحبيب الأدبي الدولي، الذي استضافته جامعة إنتيغرال في مدينة لكناو الهندية، خلال شهر نوفمبر الجاري، ذلك في تكريم يعكس حضور التجربة الأدبية الإماراتية في المحافل الثقافية الدولية، وما تحمله من تنوع في الرؤى والإنتاج المعرفي والإبداعي.



أمسية

وشهدت مشاركة الحبسي في المهرجان تقديم أمسية شعرية في جامعة إنتيغرال، ألقى خلالها مجموعة من قصائده، مستعرضاً ملامح من التجربة الشعرية الإماراتية أمام جمهور من الأدباء والمثقفين، في لقاء جسّد دور الشعر بوصفه مساحة للتواصل الإنساني والحوار الثقافي، ووسيلة للتقارب بين الشعوب على اختلاف لغاتهم وخلفياتها الحضارية.

ويُعد مهرجان تحبيب الأدبي الدولي منصة ثقافية تجمع الأدباء والشعراء والمثقفين من خلفيات متنوعة، بهدف تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال الأدب والشعر والفنون، والاحتفاء بالتعدد اللغوي والإبداعي.

وأقيمت دورة لكناو بالتعاون مع جامعة إنتيغرال، بمشاركة نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية.



تنوع

وتعكس تجربة محمد الحبسي تنوعاً في الاهتمامات الإبداعية والمعرفية، إذ تمتد مؤلفاته إلى الرواية والشعر والتاريخ والتراث، ومن أبرز أعماله رواية «قصر الزباء»، التي حصدت المركز الأول في فئة أفضل إبداع سردي ضمن «جائزة العويس للإبداع 2025»، ورواية «كوخ الشيطان»، إلى جانب كتابَي «100 قصة عن الشيخ زايد» و«100 قصة عن الشيخ محمد بن راشد»، وكتاب «المتاحف الخاصة في الإمارات»، فضلاً عن مجموعة من المؤلفات والبحوث والدراسات في المجالات الأدبية والثقافية.



ويمثل هذا التتويج إضافة إلى مسيرة الحبسي الإبداعية، كما يسلط الضوء على الحضور المتنامي للأدب الإماراتي في المنصات الثقافية الدولية، وما يتيحه انفتاح المبدعين الإماراتيين على التجارب الأدبية العالمية من فرص لتبادل المعرفة، وتقديم الثقافة الإماراتية بوصفها جزءاً فاعلاً من المشهد الثقافي الإنساني.