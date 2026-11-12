«الحي الإماراتي» يصافح الزوار في مطار دبي

يعكس مطار دبي الدولي، بمنجزاته وبنيته التحتية المتفردة، مكانة دبي العصرية الرائدة عالمياً، إلا أنه في الوقت نفسه ينبض بقيم خير المكان وأصالته وبهاء موروثه، وحكايات تميز مجتمع الإمارات قديماً وحديثاً، وهو ما تجسده مبادرة «الحي الإماراتي» التي أطلقت دفعتها الثانية، اليوم، المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد ومطارات دبي، بانضمام 6 مشاريع وعلامات تجارية إماراتية جديدة، في خطوة تعزز حضور المنتجات الوطنية أمام ملايين المسافرين من مختلف الجنسيات، وتفتح آفاقاً عالمية أمام رواد الأعمال الشباب.