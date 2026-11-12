لطيفة بنت محمد: مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يبدأ من الاستثمار في الإنسان

سموها:

- فخورون بالمستوى الفني والإبداعي للطلبة في المؤتمر وبقدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الفنون والتكنولوجيا

- ما نشهده اليوم من إبداعات شبابية يعكس الإمكانات الاستثنائية للأجيال الجديدة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تقديم رؤى فنية مبتكرة تعبر عن هوية المجتمع وتطلعاته



زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم (الخميس)، حرم جامعة زايد في دبي، ذلك ضمن فعاليات النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تنظمها «دبي للثقافة» بالشراكة مع جامعة زايد، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسات الإبداعية المعاصرة، واستكشاف آفاق التفاعل بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ودورها في تطوير أساليب التعبير الإبداعي.



والتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارتها، أربعة من القيّمين الفنيين لمؤتمر «إيسيا 2026»، وهم: ناصر عبدالله، والدكتورة ندى الطاهر، وآنا سيمان، وجوسيبي موسكاتللو.

واطّلعت سموها على «استوديو سيد للإبداع»، وتعرّفت إلى فكرته والعمل الفني الذي يعرضه كنموذج أولي ضمن مبادرة المرموم للفن العام، واستمعت إلى شرح حول دوره في دعم أصحاب المواهب الإماراتية وربطهم بالبرنامجين الفني الحضوري والأكاديمي الافتراضي لمؤتمر «إيسيا 2026»، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويوسع آفاق التعاون الإبداعي.

مشاركات دولية

وتجولت سموها في معرض الأعمال الفنية للطلبة في مركز الابتكار بجامعة زايد، الذي ضم 19 عملاً فنياً.

وقدّم القيّم الفني ناصر عبدالله شرحاً حول جميع الأعمال المعروضة، من بينها «الأرشيف النائم» للطالبة أديلا فونغ ميو إنغ الفائزة في المسابقة العالمية للفن الرقمي للطلاب.

ويقدّم العمل تقاليد النسيج في ساراواك بوصفها شكلاً مبكراً من أشكال البرمجة، ويدعو الزوّار إلى اكتشاف أنماطها وإعادة تركيبها في صورة نظام رقمي.

كما اطلعت سموها على عمل «نجمة في رمضان» للطالبة سارة الحمادي، وهو فيلم رسوم متحركة قصير ثلاثي الأبعاد يروي قصة طفلة إماراتية تسعى إلى جذب انتباه والدتها خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك عمل «نداء إلى المركز» للطالب إسماعيل محمد الطنيجي، الذي يدعو إلى التأمل في مفهومي الزمن والسلطة من خلال عناصر معمارية ضخمة وساعة كبيرة.

إشادة

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى الفني والإبداعي لمشاركات الطلبة في المؤتمر، وقدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الفنون والتكنولوجيا، مؤكدة أهمية توفير منصات تمكّن الطلبة من عرض أعمالهم أمام الفنانين والخبراء والمؤسسات الدولية، وتمنحهم فرصاً لصقل مهاراتهم وتطوير مشاريعهم الفنية.



تميز وقيمة

وقالت سموها: «إن ما نشهده اليوم من إبداعات شابة تعكس ما تتمتع به الأجيال الجديدة من إمكانات استثنائية، وما تمتلكه من قدرة على توظيف المعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم رؤى فنية مبتكرة تعبر عن هوية المجتمع وتطلعاته.

ونؤمن بأن مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرص للمواهب الشابة، وتهيئة بيئة محفزة لها لابتكار مسارات جديدة للإبداع، والإسهام في تشكيل مستقبل الفنون، بما ينسجم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي».



ونوّهت سموها بإسهامات جامعة زايد في دعم الحراك الثقافي والفني المحلي عبر بناء منظومة معرفية وإبداعية تواكب تطلعات الدولة نحو المستقبل، مؤكدة أن استضافتها فعاليات مؤتمر «إيسيا 2026»، تعكس التزامها بإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار، وترسيخ دور المؤسسات الأكاديمية شريكاً فاعلاً في تطوير القطاع الثقافي، ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع الأوساط الثقافية والعلمية المحلية والدولية.



ورافق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة كل من: هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وميثاء علي البلوشي، مديرة إدارة المواهب الصاعدة في الهيئة، والدكتورة جانيت بيلوتو، عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد والمديرة التنفيذية والاستراتيجية للمؤتمر، ورؤساء البرنامجين الأكاديمي والفني لـ«إيسيا 2026» في دبي: إسحاق سوليفان، وبيتر شانثاناكون، والدكتور يوانيس غالانوبولوس-بابافاسيليو، وإسراء أوزكان، منتجة مؤتمر «إيسيا 2026»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «إيسيا إنترناشيونال»: إيراندي فيرغارا، رئيسة المجلس، وإيفيراردو رييس، أمين السر، وميشيل فان دارتل، أمين الصندوق، وبات باداني وريكاردو دال فارا وريوا رايت.



برنامج حافل

يذكر أن جلسات المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، تتناول أربعة محاور رئيسية، هي: «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، وتستكشف العلاقات بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي، ودور الفنون في ترسيخ فهم التحولات التكنولوجية وتأثيرها في المجتمعات والثقافات.

كما يجمع الحدث الدولي بين برنامج فني حضوري يضم أكثر من 100 عمل فني تتوزع على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي متاح للجمهور من مختلف أنحاء العالم يتضمن 145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، إلى جانب ما يزيد على 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن 4 مسارات خاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وما يزيد على 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات.