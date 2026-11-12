بدور القاسمي: مواصلة الاستثمار في المنظومة الثقافية تعزز حضور الشارقة العالمي وتفتح آفاقاً جديدة لصناعة النشر



ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2026، لاستعراض أبرز الإنجازات في مجالات الشراكات الثقافية الدولية، وتطوير صناعة النشر والتحول الرقمي، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للكتاب والثقافة والمعرفة.

وبحث المجلس سبل توسيع حضور الشارقة في أسواق النشر العالمية، ودعم المشاريع الناشئة والاستثمار في التقنيات المرتبطة بصناعة الكتاب، إلى جانب تطوير أدوات تحليل الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وابتكار مبادرات، تسهم في تعزيز حضور الكتاب والقراءة في الحياة اليومية، وتفتح فرصاً جديدة أمام الناشرين والمبدعين والصناعات الثقافية.

وحضر الاجتماع سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعبدالله العويس، وعبدالعزيز المسلم، والدكتور سلطان العميمي، وراشد الكوس، ومروة العقروبي، ومجد الشحي، وعبدالعزيز تريم، وفهد المعمري، وغوراف شريناغيش، ويونغسوك تشي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من جون إنغرام، وماركوس دول.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الاجتماع، أن الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قامت على بناء منظومة متكاملة، تجعل الثقافة والكتاب والمعرفة جزءاً من حياة المجتمع ومستقبله، ولم تقتصر على فعالية واحدة أو مشروع بعينه. وقالت سموها: «مع مرور السنوات واصلت هذه المنظومة اتساعها، من دعم القراءة والنشر، إلى بناء الشراكات الدولية، وفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والناشرين، وربط الشارقة بشكل أعمق بالمشهد الثقافي العالمي».

وأضافت: «واليوم نرى نتيجة هذا العمل في الحضور المتزايد للشارقة عالمياً، وفي قدرتها على جمع الناشرين والمبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، وفي الثقة التي أصبحت تحظى بها مكاناً للحوار والتبادل وبناء الشراكات»، وشددت سموها على أهمية استدامة هذا التقدم، قائلة: «مسؤوليتنا في الهيئة هي أن نحافظ على هذا الزخم، وأن نواصل تطوير هذه المنظومة، وتوفير فرص وتجارب جديدة، تجعل أثر الثقافة والكتاب أكثر حضوراً في حياة الناس، وأكثر قدرة على الوصول إلى أجيال جديدة».



شراكات دولية وتوسّع في أسواق النشر

وخلال الاجتماع قدّم سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، عرضاً تناول أبرز إنجازات الهيئة وأولوياتها في مجالات التعاون الدولي، وتطوير قطاع النشر والتحول الرقمي. واستعرض المجلس نتائج مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب، خلال مايو 2026، التي تضمنت 35 فعالية ثقافية، و28 جلسة حوارية، و18 عرضاً موسيقياً، إلى جانب ترجمة ستة مؤلفات إماراتية إلى اللغة البولندية. وفي إطار توسيع الشراكات التجارية والمهنية ناقش المجلس الشراكة الحصرية مع شركة «بوك إكسس» (BookXcess) الماليزية المتخصصة في بيع الكتب، التي تمنح «بيغ باد وولف الشارقة» (BBW Sharjah) حقوق التطوير في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.



7,980 اجتماعاً لتداول الحقوق وارتفاع المشاركات الدولية

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي سجلتها المؤتمرات المهنية المتخصصة، حيث استقطب «مؤتمر الموزعين الدولي» 946 مسجلاً من 99 دولة، وشهد تنظيم 424 اجتماعاً مهنياً، وسجل «مؤتمر الناشرين الدولي 2026» مشاركة 1,888 ناشراً من 126 دولة، مقارنة بـ1,604 ناشرين من 116 دولة في عام 2025، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية في المؤتمر. وشهد المؤتمر عقد 7,980 اجتماعاً لتداول حقوق النشر والترجمة، بزيادة تجاوزت 140 % مقارنة بالعام الماضي، بما أسهم في احتفاظ معرض الشارقة الدولي للكتاب بمكانته أكبر معرض للكتاب من حيث بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي، كما اطلع المجلس على نتائج الدورة الرابعة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، التي سجلت 8,075 زيارة، بنمو بلغ 47 % مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب استعراض مستجدات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.



«انشر» يتوسع من تأهيل الناشرين إلى الاستثمار في التكنولوجيا

وناقش المجلس تطورات «صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)»، الذي يواصل دعم المشاريع الناشئة، وتطوير قدرات العاملين في صناعة النشر. واستعرض المجلس توجه «مسار الابتكار» نحو الاستثمار المباشر في الشركات الواعدة المتخصصة في تكنولوجيا النشر، في خطوة توسع نطاق دعم الهيئة من بناء القدرات، وتطوير المهارات إلى الاستثمار في حلول تقنية تسهم في تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها، كما بحث المجلس فرص تطوير أدوات تتبع المبيعات وتحليل بيانات الأسواق، بما يساعد على فهم اتجاهات قطاع النشر واحتياجات الناشرين والقراء، ويدعم بناء منظومة أكثر ترابطاً وكفاءة لخدمات الكتاب والصناعات الإبداعية.

وفي ختام الاجتماع أكد مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب مواصلة العمل على توسيع الشراكات الثقافية الدولية، ودعم نمو صناعة النشر والاستثمار في الابتكار الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الشارقة طويلة المدى في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة، وتعزيز أثر الكتاب والقراءة في المجتمع.