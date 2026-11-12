«ليالي الفن» تجمع نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين في نسخته الـ 22



كشف مركز دبي المالي العالمي، الوجهة النابضة بالثقافة وتجارب أسلوب الحياة في المدينة، عن استضافة النسخة الثانية والعشرين من فعالية «ليالي الفن»، خلال الفترة من الخميس 12 إلى الأحد 15 نوفمبر 2026، حيث يتحول «جيت فيلج» على مدار أربعة أيام إلى ملتقى مفتوح للاحتفاء بالفنون، يضم أكثر من 600 عمل فني، ويجمع نخبة من المواهب الإماراتية والعالمية ضمن برنامج متنوع، يشمل الأعمال التركيبية التفاعلية، والمعارض، وورش العمل، والعروض الحية، وتُقام الفعالية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لتوفير منصة للتعبير والتبادل الفني، والاحتفاء بالمشهد الثقافي المتنامي في الإمارة.



يشارك في نسخة هذا العام فنان البوب آرت البرازيلي، روميرو بريتو، الذي يُعد واحداً من أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين عالمياً. وفي أولى مشاركاته ضمن «ليالي الفن»، التي تُقام بالتعاون مع متجر «ذا كولريتور» الفني الكائن في «جيت أفينيو» يحمل بريتو إلى «جيت فيلج» فلسفته الفنية القائمة على أهمية إتاحة الفن ومشاركته مع أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، ليمنح الزوار تجربة فنية، تحتفي بالفرح، وتعزز التواصل الإنساني، وتلهم التغيير الإيجابي.



وللمرة الأولى تتوسع فعاليات «ليالي الفن» إلى خارج «جيت فيلج»، من خلال عرضين ضوئيين مميزين، يضيئان واجهة «ذا جيت» في مركز دبي المالي العالمي. وتشهد أمسية الافتتاح عرضاً ضوئياً يحتفي بالمؤتمر الدولي للفنون الإلكترونية (ISEA2026)، يليه عرض لأعمال الفنان روميرو بريتو بألوانها الزاهية وتصاميمها المميزة، لتتحول واجهة أحد أبرز المعالم المعمارية في دبي إلى مساحة جديدة للإبداع الفني.

وتشهد النسخة الـ 22 من الفعالية أيضاً تخصيص ركن فني للاحتفاء بالتراث الإماراتي، تم تطويره، بالتعاون مع «دبي للثقافة» و«استديو بذور الإبداع»، الاستوديو الإبداعي المحلي، الذي يتخذ من حي دبي للتصميم مقراً له، ويقع الركن أمام مطعم «غايا» في «جيت فيلج»، ويضم ثلاثة أعمال تركيبية تفاعلية تحتفي بالتقاليد الإماراتية، من خلال مزج التراث بالفن والتكنولوجيا.



وإلى جانب ركن التراث الإماراتي يضم برنامج الفنون البصرية مجموعة من المعارض المستقلة، التي تستكشف مفاهيم الهوية والجذور والرؤية. ويمكن للزوار كذلك المشاركة في سلسلة من ورش العمل الإبداعية، التي ينظمها جاليري «ذا جام جار»، والتي تتيح لهم فرصة استكشاف مجالات فنية متنوعة، مثل الفن التجريدي وفن الطباعة والخط. وصُممت ورش العمل لتناسب مختلف الاهتمامات والقدرات، ولتشجيع المشاركين على إطلاق إبداعاتهم، والتعبير عنها طوال أيام الفعالية. ويضم برنامج «ليالي الفن» أيضاً عروضاً موسيقية حية، تضفي مزيداً من الحيوية على أجواء المساحات المفتوحة في «جيت فيلج»، وتثري التجربة الفنية التي تقدمها الفعالية لزوارها.