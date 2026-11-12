وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث يوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في المجالات الثقافية والتراثية



وقّعت وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك، في جناح الوزارة ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتراثية، وتوحيد الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي المادي وغير المادي، وإبراز حضوره محلياً ودولياً.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة الثقافة سعادة مبارك الناخي، وكيل الوزارة، فيما وقع عن معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس المعهد، بحضور أبوبكر الكندي، مدير المعهد، وجمع من المسؤولين والموظفين من الجانبين.



تتويج لشراكة راسخة

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث تعاون قديم يستند إلى الكثير من التوافقات في مجالات العمل والمشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل تتويجاً لمسيرة هذا التعاون، وترسيخاً لتبادل الخبرات وتوجيه فرق العمل المعنية بالتراث الثقافي غير المادي. وأوضح أن وزارة الثقافة تمثل المظلة الاتحادية الرئيسية للعمل الثقافي في الدولة، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية، بما يخدم العمل الثقافي عموماً، ويعزز تمثيل الدولة خارجياً في مختلف المجالات الثقافية، والتراث الثقافي على وجه الخصوص.



المعهد بيت خبرة للوزارة

وأبان دكتور المسلم أن الاتفاقية تتضمن اعتماد معهد الشارقة للتراث بيت خبرة لوزارة الثقافة في عدد من المجالات التخصصية، وفي مقدمتها الأعمال الميدانية المتعلقة بالتراث، وإعداد ملفات الترشيح الخاصة باليونيسكو للإدراج على قوائم التراث الثقافي، إلى جانب تدريب الكوادر وتأهيل العاملين، ورفع قدراتهم المهنية والمعرفية في هذه المجالات. وأشار إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم في توظيف الخبرات المتراكمة لدى المعهد، وتبادل المعرفة والتجارب، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يدعم جهود الدولة في حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه ونقله إلى الأجيال القادمة، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الثقافية الوطنية والدولية.



خمسة مجالات للتعاون

وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات رئيسية للتعاون، تتمثل في إعداد الدراسات والملفات البحثية، وتنفيذ المشاريع الميدانية المشتركة لتوثيق عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي والممارسات الثقافية الشعبية وصونها، وفق المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات المتخصصة والأرشفة الرقمية، وإنتاج محتوى معرفي يوظف التقنيات الحديثة، كما تشمل مجالات التعاون بناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات والمبادرات الثقافية والتراثية المشتركة، ودعم الابتكار والتمكين الاقتصادي للحرفيين والترويج لمنتجاتهم، فضلاً عن تنسيق المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات المعنية، وفي مقدمتها اليونيسكو والإيسيسكو والألكسو.



تعزيز الحضور الثقافي للدولة

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث على توسيع آفاق التعاون المؤسسي، والاستفادة من الخبرات التخصصية المتراكمة، وتكامل الأدوار في خدمة الثقافة والتراث، بما يدعم جهود دولة الإمارات في حماية موروثها الثقافي وصونه، ونقله إلى الأجيال القادمة، وتعزيز حضورها عالمياً ومساهمتها في المبادرات والجهود الدولية المعنية بالتراث الثقافي.