محمد هجرس يوقع «الساكتون» 14 الجاري



يوقع الكاتب محمد هجرس مسرحيته الجديدة «الساكتون»، خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، يوم السبت المقبل، الموافق 14 من الشهر الجاري، في جناح دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات.



وفي «الساكتون» يقدم محمد هجرس أربع مسرحيات، ترصد وجوهاً مختلفة للإنسان، وهو يواجه الخوف والفقر والفساد والحرب، والمعاناة اليومية، والبحث في المسافة الفاصلة بين الصمت والمقاومة.



ونتابع في نص «زبدة الأحلام» سقوط مجموعة من الصحفيين في واقع قاسٍ، يدفعهم من مهنة البحث عن الحقيقة إلى صراع مرير من أجل لقمة العيش، أما في «تحت السيطرة» فتتشابك السلطة والثروة والجريمة داخل عالم، تتساقط فيه الأقنعة تدريجياً.