حور القاسمي تفتتح معرضاً يوثق التبادل الحضاري بين الصين والعالم الإسلامي

افتتحت سموّ الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للمتاحف، الأربعاء، معرض "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية"، الذي يستضيفه متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ويُعد الأول الذي ينظمه متحف شنغهاي في منطقة الخليج، ثمرةً للتعاون الثقافي بين هيئة الشارقة للمتاحف ومتحف شنغهاي.



حضر الافتتاح الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وتسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وأو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وتشن جيه، نائب مدير متحف شنغهاي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالفنون والثقافة.

واستُهل حفل الافتتاح بكلمة ألقتها انتصار العبيدلي، أمين متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، أعقبتها كلمة لتشن جيه، نائب مدير متحف شنغهاي، ممثل الجانب الصيني.



وتجولت سموّ الشيخة حور بنت سلطان القاسمي في أروقة المعرض، الذي يضم 124 قطعة أثرية وفنية، منها 87 قطعة من مقتنيات متحف شنغهاي و37 قطعة من مقتنيات هيئة الشارقة للمتاحف، تشمل مجموعات من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وحصن خورفكان وبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي.



وتوثق المقتنيات أوجه التواصل والتبادل الثقافي والحضاري بين الصين والعالم الإسلامي، التي تعود جذورها إلى القرن السابع الميلادي، وأسهمت طرق الحرير البرية والبحرية في تعزيزها من خلال انتقال البضائع والمعارف والتقنيات والتأثيرات الفنية بين الجانبين.



واطّلعت سموّها على أقسام المعرض الأربعة التي تتناول حركة المسافرين والبضائع عبر طرق الحرير، وتبادل الحرف والتصاميم، والتأثيرات المشتركة في الحياة الاجتماعية والفكرية، وشبكات التجارة والدبلوماسية التي ربطت بين الحضارتين.



ومن أبرز مقتنيات المعرض تمثال من الخزف المزجج متعدد الألوان لامرأة تمتطي حصاناً يعود إلى عهد أسرة تانغ، وطبق من خزف جينغدتشن يحمل نقشاً باللغة العربية من عهد الإمبراطور تشنغده من أسرة مينغ، إلى جانب شمعدان متعدد الأوجه مزين بزخارف نباتية من خزف جينغدتشن الأزرق والأبيض يعود إلى عهدي يونغله وشوانده من أسرة مينغ.



كما يستعرض المعرض أوجه التفاعل بين الحضارتين في مجالات الموسيقى والرقص وعلم الفلك والرياضيات والأدب، مسلطاً الضوء على دور الفنون والمقتنيات التاريخية في توثيق الحوار والتأثير المتبادل بين الثقافات.



ويُقام المعرض في قاعة المجرة للمعارض المؤقتة بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية حتى 9 مايو 2027، مستهدفاً العائلات والطلبة والباحثين والمهتمين بالتاريخ والفنون، من خلال تقديم المقتنيات بوصفها شواهد على التواصل الحضاري والروابط التاريخية المشتركة بين الصين والعالم الإسلامي.



وضمن البرنامج الثقافي المصاحب، عقدت جلسة حوارية بعنوان "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية" ، بمشاركة الدكتورة تشن جيه، نائبة رئيس قسم الخزف وأمينة قسم الخزف في متحف شنغهاي، والأستاذة انتصار العبيدلي، أمين متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، باللغة الإنجليزية.



كما ينظم المتحف مجموعة من البرامج والأنشطة المصاحبة التي تتيح للجمهور التفاعل مع موضوعات المعرض والتعرف على جوانب من الإرث الثقافي المشترك بين الحضارتين.







