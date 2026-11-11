اختلاف الذائقة القرائية ينير المشهد الثقافي في «الشارقة للكتاب»



يعيش المشهد الثقافي والأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حراكاً متسارعاً وحيوية متجددة تتضح عبر تنوع الاهتمامات والأذواق القرائية بين الأجيال المختلفة.



«البيان» خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أضاءت على هذا التباين الإيجابي، الذي لا يقتصر على كونه اختلافات في الأذواق العابرة، بل يعكس ثراء البيئة الثقافية التي تحتضن تطلعات الناشئة والشباب نحو عوالم الخيال والتمرد الأدبي، وفي الوقت ذاته تستند إلى خبرات المخضرمين ونضج القراء الباحثين عن واقعية النص وعمق المعنى. وتتكامل هذه التوجهات مع رؤى المبدعين وحرصهم على تلبية احتياجات مختلف الشرائح العمرية عبر نصوص تلامس وجدان المجتمع وتطلعاته.



وحين تتضافر جهود الكتّاب والمبدعين مع رؤى القراء، يصبح الأدب والثقافة في الدولة رافداً حقيقياً لبناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة.



الشباب وعوالم الخيال



عند الغوص في اهتمامات الأجيال الناشئة والشباب، نجد ميلاً واضحاً نحو العوالم المتخيلة والأدب الذي يكسر القوالب التقليدية، وفي هذا السياق، أشارت الكاتبة والمترجمة في أدب الطفل نورة الخوري إلى أن اليافعين والناشئة يميلون غالباً نحو التمرد والخروج عن المألوف، سواء في بناء الشخصيات، أو في طبيعة الموضوعات المطروحة، مضيفة أنهم غالباً ما ينجذبون بوضوح نحو أدب الرعب، والفانتازيا، والعوالم التي تحمل طابع السحر والخيال الواسع.



وبينت الخوري، كونها تنتمي لجيل مختلف عن اليافعين والمراهقين، أنها تتجه هذه الفترة لقراءة الأدب المكسيكي والإسباني بتصنيف الواقع السحري.



من جهة أخرى، أوضحت الكاتبة رباب الطاهري من جيل الشباب أنها تفضل قراءة الروايات الواقعية، فهي تتيح لها دراسة الشخصيات بعمق ومراقبة دواخلها عبر القراءة، مضيفة أن الروايات الواقعية تظل دائماً الأقرب لقلب القارئ؛ لأنها تعكس بعض تفاصيل حياته اليومية بصدق وشفافية.



وقال الكاتب والروائي الإماراتي خليفة راشد الظنحاني إن الجيل الجديد يتجه بشكل أكبر نحو الخيال العلمي ومحاولة إدخال نوع أدب الفانتازيا إلى العالم العربي، مضيفاً أن روايته الجديدة تناقش مواضيع الاستنساخ، والتجارب الجينية الحقيقية، والبيولوجيا، وهي النوعية التي تستهوي القراء من الجيل الجديد أكثر من غيرها.



تطوير الذات وعمق التجربة



في المقابل، تتجه شرائح أخرى من القراء ممن تجاوزوا مرحلة المراهقة وباتوا أكثر ارتباطاً بمتطلبات الحياة اليومية نحو قوالب فكرية مختلفة؛ إذ أوضحت الكاتبة الإماراتية الهنوف حسن غريب، وهي أم لخمسة أطفال، قالت إنها تقرأ حالياً في مجالات تنمية الذات وتقويتها، إلى جانب اهتمامها الدائم بمؤلفات الأمومة والطفولة.



ويدرك الكتّاب هذه التحولات النفسية والعمرية، ما يدفعهم لابتكار أسلوب يدمج بين كتب «تطوير الذات» وقالب الرواية المشوقة لاستهداف الأجيال الناشئة والشباب، وهذا ما أكده الكاتب محمد الجابري خلال مقابلته بقوله: «أحب قراءة كتب تطوير الذات، وأهدف من خلال كتاباتي إلى تقديم رسائل توجيهية ناضجة لليافعين والشباب تسهم في نموهم الفكري دون أن يشعروا بالملل، مع الحفاظ على عنصر التشويق والحبكة الواقعية».