مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تقدم 500 منحة تدريبية في الابتكار والمهارات المستقبلي



أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حزمة من المبادرات والبرامج المعرفية المتخصصة ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار 2026، في إطار جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار، وتوظيف المعرفة في تطوير المهارات وبناء القدرات، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة التحولات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل.



وتتصدر أجندة المؤسسة مبادرة المنح التدريبية التي تقدّمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن خلال «أكاديمية مهارات المستقبل»، والتي تتيح 500 منحة تدريبية متخصصة في مجالات الابتكار والمهارات المستقبلية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات الرقمية وتوظيفها في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسَّسي.



وتضم المبادرة مجموعة من البرامج التدريبية التي تغطي مجالات التفكير التصميمي والتفكير المنظومي وإدارة الابتكار وتطبيقاته في عصر الذكاء الاصطناعي، وتشمل برامج «التفكير التصميمي للمبتكرين»، و«أساسيات التفكير المنظومي»، و«إدارة الابتكار»، و«الابتكار في الحكومة: التنقل في عصر الذكاء الاصطناعي»، و«الابتكار الاستراتيجي: بناء المؤسسات المبتكرة واستدامتها».

كما تتوج المبادرة بورشة عمل «أنا مبتكر»، التي تركز على تحويل الأفكار والمفاهيم المكتسبة خلال البرامج التدريبية إلى تطبيقات ومشروعات عملية، بما يعزز الأثر التطبيقي للتدريب ويرسخ ممارسات الابتكار في بيئات العمل.



وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني الابتكار وتوظيف المعرفة والقدرات البشرية في صناعة المستقبل.

وانطلاقاً من هذا التوجه، نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال شهر الابتكار الإماراتي، على توفير فرص نوعية للتعلم والتطوير، وفي مقدمتها المنح التدريبية التي تقدمها أكاديمية مهارات المستقبل، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».



وفي سياق متصل، تعمل المؤسسة على تعزيز حضور موضوعات الابتكار والإبداع والبحث العلمي ضمن «مركز المعرفة الرقمي»، من خلال تطوير مكتبة معرفية متخصصة تتيح للباحثين والمهتمين الوصول إلى محتوى متنوع يشمل التعليم والبحث العلمي والإبداع المعرفي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يوفر مصادر موثوقة تدعم تنمية المهارات، وتثري المعرفة، وتفتح آفاقاً أوسع للتعلم والبحث.



وتنظّم المؤسسة سلسلة من الورش التفاعلية تحت عنوان «الابتكار في المعرفة» في عدد من الجامعات، تتناول الابتكار المعرفي والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، وتستعرض تطبيقات التقنيات الحديثة في تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول مبتكرة، بما يعزز الوعي بأهمية الابتكار في إنتاج المعرفة وتوظيفها في مختلف المجالات.