«الشارقة للكتاب» يضيء على رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم



ناقشت الندوة الدولية الخامسة لمجلة «كتاب» التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان «ترجمة الجهات.. رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم»، مسارات انتقال الأدب العربي إلى لغات أخرى، والتحديات التي تواجهه في عبور الحدود اللغوية والثقافية، بدءاً من اختيار النصوص والمترجمين، مروراً بقرارات الترجمة والنشر، وصولاً إلى استقبال هذه الأعمال وقدرتها على ترك أثر في ثقافات القراء.



وشارك في الجلسة التي أدارها الشاعر علي العامري، مدير تحرير مجلة «كتاب» ومنسق الندوة، كل من الدكتورة صفاء جبران، الباحثة والمترجمة اللبنانية البرازيلية، بورقة بعنوان «ارتحال العربية إلى عالم البرتغالية من خلال الترجمة»، والدكتور محمد الداهي، الباحث والمترجم المغربي، بورقة «الأثر والصدى.. روايات نجيب محفوظ المترجمة إلى اللغة الفرنسية»، والدكتورة سناء درغموني، الباحثة والمترجمة المغربية الإيطالية، بورقة «ترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية.. من التعريف إلى التراكم»، وهيثم حسين، الروائي والمترجم والناقد السوري الكردي البريطاني، بورقة «عبور الأدب العربي إلى الإنجليزية.. من الترجمة إلى الحضور المرئي».



اللغة تحتفظ بذاكرة انتقالها

في مستهل الندوة تناولت الدكتورة صفاء جبران انتقال المفردات العربية إلى اللغة البرتغالية، موضحة أن هذا الارتحال بدأ قبل ظهور حركة الترجمة الأدبية الحديثة بقرون، وأن كلمات مثل «الزيت» و«السكر» و«المخدة» دخلت الاستعمال اليومي البرتغالي منذ قرون كثيرة حتى غدت جزءاً من اللغة، من دون أن يدرك كثير من المتحدثين أصولها العربية.



ولفتت إلى أن وصول الأدب العربي الحديث إلى البرازيل كان أبطأ وأكثر تعقيداً من انتقال مفرداته، رغم حضور المهاجرين العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتأسيسهم صحفاً ونشرهم كتباً وأعمالاً مترجمة؛ إذ وصلت نصوص عربية كثيرة عبر الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وهو ما قد يغيّر إيقاع النص ودلالاته من مرحلة إلى أخرى.



ترجمة محفوظ بين الأثر والصدى



ومن زاوية التلقي الأدبي، بحث الدكتور محمد الداهي في أثر ترجمة روايات نجيب محفوظ إلى الفرنسية، مؤكداً أن الترجمة لا تقتصر على نقل المعرفة بين لغتين، وإنما تنقل تجارب ورؤى للعالم، وتضع المترجم أمام عملية تفاوض مستمرة بين النص الأصلي واللغة المستقبلة، بما تنطوي عليه من مكاسب وخسائر.



ثم طرح سؤالاً يتجاوز عدد الترجمات وانتشارها، ويتعلق بمدى قدرتها على إحداث أثر حقيقي لدى القارئ، وقارن بين النص العربي لرواية «اللص والكلاب» وترجمتها الفرنسية، موضحاً أن نقل المعنى المباشر وسلامة الصياغة في اللغة الجديدة لا يضمنان دائماً الحفاظ على الصور البلاغية والاستعارات والإيحاءات التي تمنح النص خصوصيته، وخلص في ورقته إلى أن قياس نجاح الترجمة لا ينبغي أن يتوقف عند نشر الكتاب أو حصوله على الاهتمام الإعلامي، بل يمتد إلى ما يتركه من صدى في ثقافة اللغة التي انتقل إليها.



الأدب الفلسطيني في المشهد الإيطالي



واستعرضت الدكتورة سناء درغموني تطور ترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية، من مرحلة التعريف الأولي إلى اتساع حركة النشر وتراكم التجارب، موضحة أن الترجمة الأدبية ليست نقلاً آلياً للكلمات والتراكيب، وإنما فعل ثقافي ومعرفي تتداخل فيه المرجعيات التاريخية والاجتماعية، ويؤدي فيه المترجم دور الوسيط الذي يسهم في تشكيل صورة الأدب لدى القارئ الجديد.



ولفتت إلى أن استقبال الأدب العربي في أوروبا تأثر طويلاً بصور استشراقية ركزت على شرق متخيل، وقدمت للقارئ أعمالاً محدودة تُبرز الغرابة والعجائبية، وأشارت إلى أن الأدب الفلسطيني يحظى باهتمام خاص لدى القراء الإيطاليين، لما يتناوله من قضايا الهوية والعدالة، وهي موضوعات تتجاوز حدود المكان نفسه وتلامس أسئلة إنسانية أوسع.



وفي المقابل، دعت إلى النظر إلى حركة الترجمة من خلال نوعية الأعمال المختارة، لا عددها وحده، والتساؤل عن المعايير التي تحدد وصول بعض الأصوات والتجارب العربية إلى القارئ الإيطالي، مقابل غياب أصوات ومناطق أدبية أخرى، إلى جانب التحديات اللغوية التي يواجهها المترجم في نقل خصوصية النص إلى لغة مختلفة.



الكتاب المترجم يحتاج إلى ما بعد الترجمة



وفي ورقته البحثية ركز الأديب والناشر هيثم حسين على أن عبور الأدب العربي إلى الإنجليزية لا ينتهي بإنجاز الترجمة، بل يبدأ عندها مسار آخر يتصل بالناشر والمحرر والتوزيع والتعريف بالكتاب، ثم قدرته على الوصول إلى القارئ ومنافسة الأعمال الصادرة بلغات أخرى، وطرح حسين أسئلة تتعلق بمعايير اختيار الكتّاب والنصوص، والجهات التي تتولى ترجمتها، والجهد المطلوب كي لا يبقى الكتاب حاضراً في قوائم المنشورات من دون أن يراه القراء.



ورأى أن حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل عام 1988 شكّل فرصة تاريخية لتوسيع حضور الأدب العربي في العالم الإنجليزي، لكن غياب العمل المؤسسي المنظم حال دون البناء عليها بالقدر الكافي، مشيراً إلى أن الاعتراف الواسع بأعمال عربية أخرى تأخر حتى محطات لاحقة.