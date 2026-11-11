الأدب يحفظ ذاكرة الأماكن والخيال يعزز ارتباط الأجيال بالطبيعة



أكدت الكاتبتان، الدكتورة مانيا سويد وأحلام السعدي، أهمية الأدب في توثيق ذاكرة الأماكن وحفظ ملامح الطبيعة وتحولاتها، مشيرتين إلى أن الكتابة قادرة على استعادة تفاصيل الحياة التي تتلاشى مع الزمن، ونقلها إلى الأجيال الجديدة، فيما يفتح الخيال والتطور التقني آفاقاً أوسع لتعزيز علاقة الأطفال بالعالم الطبيعي وتنمية قدراتهم الإبداعية.



جاء ذلك خلال جلسة «البحر والصحراء والسجل الأحفوري: من يكتب حكاية العالم الطبيعي؟»، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأدارتها توين أكاني، إذ ناقشت دور الكتابة في توثيق البيئات الطبيعية المتغيرة، وما تفقده الأماكن من ذاكرتها عندما تغيب تفاصيلها عن السرد الأدبي.



ملامح

واستعادت الدكتورة مانيا سويد ذكريات طفولتها في سوريا، موضحة أن ما تفتقده اليوم يتجاوز الأماكن التي تغيرت ملامحها، ويمتد إلى رائحة المطر والسكون الذي كان يحيط بقريتها قبل نحو أربعين عاماً.

وأشارت إلى أنها بدأت تدوين يومياتها في سن العاشرة، لكنها حين تعود إليها اليوم تكتشف أن بعض التفاصيل الحسية التي منحت تلك المرحلة خصوصيتها لم تجد طريقها إلى الكتابة. وكشفت سويد أن رغبتها في نقل هذه الذاكرة إلى أبنائها الذين ولدوا خارج سوريا كانت الدافع وراء إصدار كتابها الأول عام 2003، وهو مجموعة قصصية وثقت فيها جوانب من الحياة الاجتماعية في قريتها، بما فيها العلاقات داخل الأسرة الممتدة وطقوس الأعراس والأفراح والأحزان، لتتيح لأبنائها التعرف إلى تفاصيل الحياة التي لم يعيشوها بأنفسهم.



وشددت على أن حفظ ذاكرة المكان مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والكتّاب والصحفيين. وفي حديثها عن العلاقة بين الصحافة والأدب، أوضحت سويد أن الكتابة الصحفية الإخبارية تلتزم بنقل الوقائع والحياد، بينما تمنح الرواية الكاتب حرية ابتكار الأحداث واستكشاف أفكار الشخصيات ومشاعرها.



وأكدت سويد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مهمة في الإنتاج الإبداعي، خصوصاً في تحويل الشخصيات والنصوص إلى مشاهد مرئية ومتحركة، لكنها شددت على أن الحس الإنساني يظل جوهر العملية الإبداعية، وأن التكنولوجيا لا تستطيع تجسيد جميع المشاعر والذكريات الحسية التي ترتبط بتجربة الإنسان.



وصف وتفاصيل وذاكرة

من جانبها، تناولت الكاتبة والروائية الإماراتية أحلام السعدي قدرة الأدب على إعادة الحياة إلى الأماكن التي تغيرت أو اختفت ملامحها، موضحة أن الكتابة تتجاوز وصف المشاهد الطبيعية إلى استحضار تفاصيلها وحفظ حضورها في الذاكرة، حتى عندما لا يبقى منها سوى بعض الصور.



ودعت السعدي إلى تعزيز السياحة الجيولوجية والرحلات التعليمية إلى المواقع الطبيعية، ولا سيما لطلبة المدارس والجامعات، معتبرة أن فهم التكوينات الجيولوجية وتاريخ الأرض يمنح زيارة المكان قيمة معرفية تتجاوز المشاهدة والترفيه، ويساعد الأجيال الجديدة على بناء علاقة أعمق ببيئتها.



واعتبرت أن الخيال يمثل أساساً للإبداع، وأن تشجيع الأطفال على تصور ما يبدو مستحيلاً يساعدهم على تطوير أفكار قد تتحول مستقبلاً إلى واقع. وشجّعت الأهالي على تحفيز الأطفال على تدوين تجاربهم المرتبطة بهواياتهم ورحلاتهم والزراعة المنزلية وغيرها من الأنشطة التي يحبونها، موضحة أن الكتابة عن موضوع يثير شغف الطفل تساعده على تطوير أسلوبه وقدرته على التعبير بصورة تدريجية.



وأكدت السعدي أهمية مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الإبداع، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تتيح للأطفال والكتّاب تجسيد أفكارهم بصرياً، وتجربة تصورات جديدة واستكشاف إمكانات تطبيقها.