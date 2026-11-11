وسيم خان يكشف أسرار كتابة القصة البوليسية في جلسة ضمن «الشارقة للكتاب»



تحوّلَ طلبة مدارس ويافعون مشاركون في جلسة أدبية إلى مؤلفين ومحققين، بعد أن دعاهم الكاتب المتخصص في أدب الجريمة، وسيم خان، إلى ابتكار جريمة غامضة، وتحديد شخصياتها ودوافعها، ثم البحث عن الأدلة، وربط الأحداث للوصول إلى الحقيقة، وذلك خلال جلسة تفاعلية بعنوان «كيف تكتب بداية قصة بوليسية»، ضمن مهرجان الإثارة والتشويق، الذي يقام خلال فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، واستهل خان لقاءه مع الطلاب باستعراض تجربته في عالم الكتابة، مستعيداً بدايات شغفه بالقراءة عندما كانت والدته تصطحبه إلى إحدى المكتبات في لندن، حيث اعتاد استعارة أربعة كتب أسبوعياً، وقراءتها قبل العودة لاستعارة المزيد، وتحدث عن انتقاله لاحقاً إلى كتابة الروايات البوليسية، مستفيداً من تجاربه الحياتية، وإقامته في الهند، التي استلهم منها أحداث عدد من أعماله الأدبية.



خطوات

وانتقل خان إلى شرح العناصر الأساسية لكتابة القصة البوليسية، موضحاً أن البداية تتطلب تحديد الجريمة، التي ستدور حولها الأحداث، واختيار زمانها ومكانها، وبناء الشخصيات الرئيسية، وفي مقدمتها المحقق والمشتبه بهم، وتناول أهمية ابتكار لغز يثير فضول القارئ، وتحديد الدوافع المحتملة للجريمة، ثم تطوير الأحداث بطريقة تدفعه إلى متابعة التحقيق والبحث عن الحقيقة.

وفي الجانب التطبيقي أشرك خان الطلاب في تأليف قصة بوليسية بصورة جماعية، فبدأوا باختيار نوع الجريمة وهوية الضحية، وظروف وقوعها، ثم ابتكروا شخصية المحقق الذي سيتولى كشف ملابساتها، قبل أن ينتقلوا إلى بناء شخصيات أخرى، وتحديد علاقاتها بالجريمة.



وناقش خان مع الحضور كيفية رسم الخلفيات النفسية والاجتماعية للشخصيات، وتأثير تجارب الطفولة والظروف المعيشية والمشاعر الإنسانية، مثل الغيرة والرغبة في الانتقام، في تفسير سلوكها ودوافعها.



الأدلة

وتناول خان أهمية توظيف المعرفة الجنائية في كتابة الروايات البوليسية، معرّفاً الطلاب بأساليب التحقيق في الجرائم، وكيفية جمع الأدلة وتحليلها، والربط بينها لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجاني، موضحاً أن الإلمام بهذه التفاصيل يساعد الكاتب على بناء أحداث أكثر واقعية وإقناعاً، وتطوير حبكة تتكامل فيها القرائن، وصولاً إلى كشف الحقيقة.



وتعرّف المشاركون خلال الجلسة إلى عدد من تقنيات التشويق، أبرزها «التضليل السردي» (Red Herring)، الذي يقوم على توجيه شكوك القارئ نحو شخصيات أو قرائن تبدو مرتبطة بالجريمة، قبل أن تكشف تطورات الأحداث عن حقيقتها، كما شرح خان أهمية الربط المنطقي بين الأدلة والوقائع والدوافع، بحيث تتكامل التفاصيل التي تظهر في مراحل مختلفة من القصة، وتقود تدريجياً إلى حل اللغز.



وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الطلاب، الذين اقترحوا تحولات مفاجئة في مسار التحقيق، شملت احتمال تورط شخصيات تبدو بريئة في الجريمة، والتلاعب بالأدلة، وإضافة مطاردات ومواقف مشوقة.



واستثمر خان هذه المقترحات لتوضيح كيفية تصعيد الأحداث وصناعة المفاجآت، مع المحافظة على ترابط الحبكة ومنطق تصرفات الشخصيات، بما يمنح القصة البوليسية قدرتها على جذب القارئ حتى نهايتها.



ويجمع مهرجان الإثارة والتشويق نخبة من كتّاب أدب الجريمة والغموض من مختلف أنحاء العالم، ويقدم ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب جلسات حوارية، وورشاً تفاعلية، تتيح للجمهور التعرف إلى أسرار الكتابة البوليسية، وتقنيات بناء التشويق، وصناعة الحبكات الروائية.