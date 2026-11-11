«عبرات محامية.. بين الحق والقانون».. كتاب لشيخة الكندي حافل بالمقاربات والحكم والدروس



تقدم المحامية الإماراتية شيخة سيف الكندي، في كتابها «عبرات محامية.. بين الحق والقانون أجد مكاني»، مجموعة نصائح وعبرات ودروس، قد خبرتها وعرفتها واطلعت على مكنونها عن كثب، عبر ممارساتها وأعمالها والقضايا المتنوعة التي تولتها.

ففي كل قصة من قصص الكتاب، كما تقول المؤلفة في مقدمتها: «حكم وعبرة من أروقة المحاكم.. مشاعر متناقضة، بين الضعف والانتصار، بين قوة القانون ورقة المشاعر».

وتضيف الكاتبة: «أنا كمحامية لست أسعى إلى تطبيق القانون بحد ذاته، بل إلى تطبيق روح القانون، فالنفس البشرية أغلى بمئات المرات من النصوص الجامدة».



ويتضمن الكتاب باقة متنوعة من القصص، تحفل بالعبر والحكم، من بينها: التنازل عن الولاية، الأب الضرس، هدية رمضان، الوصية الواجبة، المسن المخادع.