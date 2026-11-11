«دبي للثقافة» تحصد جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»



توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) وتنافس عليها أكثر من 200 مشروع من مختلف أنحاء العالم، وذلك تقديراً لنجاح «دبي للثقافة» في تطوير «إطار عمل استباقي لحماية التراث» وتطبيقه، ما أسهم في صون حصن الفهيدي ومكوناته التاريخية أثناء أعمال إعادة تأهيله.

ويعكس هذا الإنجاز تميز الهيئة في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لحماية الأصول التراثية، وحرصها على حفظ إرث دبي الثقافي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع أولوياتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.



ويكتسب فوز «دبي للثقافة» بالجائزة أهمية خاصة مع اقتراب افتتاح «حصن الفهيدي»، حيث يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على عمارة الحصن التاريخية وتهيئته لإعادة استقبال الجمهور، بما يتيح للأجيال الجديدة فرصة استكشاف قصته بوصفه شاهداً على مسيرة تطور دبي.

كما يؤكد هذا الفوز قدرتها على الموازنة بين متطلبات التطوير العمراني وإبراز أصالة المعالم التاريخية وقيمتها الثقافية.

ولتحقيق هذا التوازن، اعتمدت «دبي للثقافة» خلال مشروع تأهيل الحصن منهجية متكاملة توظف الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة وأساليب صون التراث في توقع المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها قبل وقوع أي أضرار.



وقد واجهت أعمال تأهيل حصن الفهيدي، الذي شُيّد حوالي عام 1787، ويُعد أقدم مبنى قائم في دبي وأحد أبرز معالمها التاريخية، تحدياً هندسياً استثنائياً تمثل في ضرورة حماية البرج الجنوبي الغربي للحصن، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر بعمق يتجاوز 16 متراً على مسافة بضعة أمتار منه.

ولمواجهة هذه التحديات، استعانت «دبي للثقافة» بأجهزة استشعار وأنظمة رصد عالية الدقة لمتابعة أي تغيرات إنشائية أو اهتزازات أو تشققات قد تطرأ على الحصن، وربط نتائج المراقبة بقرارات هندسية تتيح التدخل في الوقت المناسب، ما أسهم في الحفاظ على سلامة المبنى التاريخي من دون تسجيل أي إخفاق أو ضرر إنشائي أو فقدان لعناصره التراثية.



وأظهرت هذه التجربة إمكانية الاستفادة من المنهجية المبتكرة في حماية وصون أصول تراثية أخرى تندرج ضمن نطاق عمل قطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»، حيث يمكن تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المواقع التاريخية والأثرية واحتياجاتها، من خلال توظيف آليات التقييم المبكر للمخاطر، وأنظمة الرصد والمراقبة المستمرة، واتخاذ القرارات المدروسة والتدخل في الوقت المناسب.

وتوفر هذه المنهجية فرصاً لتطوير ممارسات إدارة الأصول التراثية وتعزيز استدامتها، وتبني حلول استباقية تسهم في الحفاظ على المعالم التاريخية وصون قيمتها الثقافية للأجيال القادمة.

وطورت «دبي للثقافة» هذه المنهجية وطبقتها بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال صون التراث ومتخصصين في الهندسة الإنشائية وتقنيات المراقبة والرصد المتقدمة، ضمن نهج متكامل يجمع بين الخبرات المتخصصة والحلول المبتكرة في إطار عمل موحد، ما أسهم في تعزيز كفاءة إجراءات حماية الحصن، ودعم اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة خلال أعمال إعادة تأهيله.



وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن فوز الهيئة بجائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي» وحلولها ضمن المراكز الثلاثة الأولى يعكس التزامها بتبني الابتكار في تنفيذ مشاريعها الثقافية والتراثية، ويبرز جهودها في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، والاستفادة من المعرفة والخبرات المتخصصة لتحسين الأداء، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

وقالت: «يمثل هذا التكريم إضافة نوعية إلى سجل إنجازات «دبي للثقافة»، ويجسد قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول الثقافية والتراثية وتعزيز استدامتها.

كما يؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والخبراء في مختلف المجالات، بما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء على نتائجها في مشاريع جديدة.

وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز حدود مشروع حصن الفهيدي، إذ توفر المنهجية التي طورناها أساساً يمكن البناء عليه لاستكشاف حلول جديدة لحماية الأصول التراثية الأخرى التابعة لقطاع المتاحف والتراث، والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة في تطوير آليات صونها وإدارتها، بما يراعي خصوصية كل موقع وطبيعته التاريخية والثقافية»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم ريادة دبي في بناء قطاع ثقافي يجمع بين أصالة التراث والتطلعات المستقبلية.



ومن جهة أخرى، شارك وفد «دبي للثقافة» في زيارة معرفية نظمها المعهد العالمي لإدارة الابتكار إلى مصفاة قرطاجنة في كولومبيا التابعة لشركة «إيكوبترول» (Ecopetrol)، التي تُعد من أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في أمريكا اللاتينية، حيث أتاحت الزيارة للوفد فرصة الاطلاع على تجارب المصفاة في توظيف التقنيات المبتكرة الهادفة إلى الحد من الآثار البيئية لإنتاج الطاقة، ومن بينها نموذج تجريبي يعتمد على مزيج من الهيدروجين، أظهرت نتائجه، وفقاً للبيانات التي استُعرضت خلال الزيارة، انخفاضاً بنسبة 40 % في انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن ظروف الاختبار، مع الحفاظ على مستوى الكفاءة الحرارية ذاته.



كما شارك الوفد في ورشة عمل تطبيقية عقدت في «تالير إيكونوفا» (Taller ECONOVA)، تناولت آليات الاستثمار في الشركات الناشئة وسبل التعاون معها، ودور رأس المال الاستثماري للشركات في دعم إستراتيجيات الأعمال. وناقشت الورشة أهمية المشاريع التجريبية ونماذج التعاون مع الشركات الناشئة بوصفها جهات تقدم حلولاً تسهم في اختبار الأفكار المبتكرة والتحقق من جدواها، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استكشاف الفرص الاستثمارية وتقييم الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا، وأعد المشاركون تصوراً أولياً لأطروحة تحدد الفرص الاستثمارية الواعدة وأسس اتخاذ القرارات بشأنها.

وأسهمت التجربتان في تعزيز فهم أعضاء الوفد لأهمية تحديد الأهداف بوضوح، واختبار الحلول عملياً، والاستناد إلى النتائج والبيانات لاتخاذ قرارات تتعلق بتبنيها أو توسيع نطاق تطبيقها أو الاستثمار فيها، بما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير قدراتها المؤسسية.