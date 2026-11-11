القرية العالمية تحتفي بمشاعر الفخر والانتماء للإمارات ديسمبر المقبل



تحتفي القرية العالمية بعيد الاتحاد، وبمشاعر الانتماء التي تجمع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



وتستقبل الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة العائلات والأصدقاء من 1 ديسمبر إلى 3 ديسمبر للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55، ومشاركة لحظات الفخر بالوطن، والاستمتاع بعروض إماراتية أصيلة وتجارب تحتفي بالتراث العريق.



وتكتسب المناسبة طابعاً خاصاً في القرية العالمية، حيث تتلاقى الثقافات والعائلات.

وتتيح للضيوف التعرّف إلى التقاليد الراسخة في قلب الهوية الإماراتية، وتمنح كل من وجد في الإمارات داراً فرصة للتعبير عن حبّه لهذا الوطن وامتنانه للحياة التي بناها على أرضه.

وابتداءً من 27 نوفمبر، ستضيئ ألوان علم الإمارات بوابات القرية العالمية ومعالمها الرئيسية طوال فترة الاحتفالات، في حين تتزين شوارعها بزينة عيد الاتحاد، لتكتمل الأجواء الاحتفالية وتمنح العائلات خلفيات مميزة لصور تبقى في الذاكرة.



احتفاء بالتراث وفخر بالوطن

ويتواصل الاحتفاء بالتراث الإماراتي مع عروض ثقافية من 1 إلى 3 ديسمبر. ويقدّم أوبريت «إمارات العز والفخر» على المسرح الرئيسي، عرضاً مسرحياً غنائي يمتد على مدى 30 دقيقة، يحتفي بتراث الوطن العريق ورؤية قيادته وتلاحم أبنائه.

ويجمع العمل بين الموسيقى والتمثيل والرقصات الشعبية، ليأخذ الضيوف في رحلة تستعرض ملامح الحياة الإماراتية بين البحر والصحراء، وتحتفي بإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.



ويتضمن البرنامج أيضاً عروض الرواح والحربية والندبة والنعّاشات، التي تجسّد جمال الفنون الشعبية وتتيح للضيوف التعرّف إلى تقاليد أصيلة تتوارثها الأجيال وتلتقي على حبّها.

ويضيء عرض خاص لطائرات الدرون احتفالاً بعيد الاتحاد سماء القرية العالمية يومَي 2 و3 ديسمبر لتستمتع العائلات والأصدقاء بمشاهد مبهرة تزيد فرحة المناسبة.



إبداعات محلية وحرف تروي حكايات

وتمتد تجارب الاحتفاء بالتراث الإماراتي إلى مختلف أنحاء القرية العالمية، ليتعرّف الضيوف إلى أشخاص يحافظون على تقاليده، وحرف تروي حكاياته، ونكهات تحفظ مذاقه الأصيل.

ويتيح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وجناح 971، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للضيوف اكتشاف منتجات إماراتية وتشكيلات خاصة بعيد الاتحاد، من بينها إبداعات الأسر الإماراتية المنتجة.

وتفتح كل زيارة باباً لدعم المواهب المحلية والتعرّف إلى ما تعكسه هذه المنتجات. وتواصل القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث استقبال الضيوف طوال الموسم، لتقدّم لهم حرفاً يدوية إماراتية أصيلة وعروضاً ثقافية وتجارب تسوّق تستمد طابعها من تراث الدولة.



نكهات من تراث الإمارات

وتستحضر المأكولات التي نحبّها دفء الدار وأجمل الذكريات. ويجد الضيوف في القرية العالمية ما يطيب لهم من المأكولات الإماراتية، من خبز الرقاق إلى اللقيمات، ليشاركوا هذه النكهات المحلية مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب أطباق من شتى أنحاء العالم. ويستقبلهم مقهى حمد في القرية التراثية وأكشاك المأكولات الإماراتية لاستراحة غنية بالمذقات الإماراتية.



وتجمع القرية العالمية ضيوفها في عيد الاتحاد ليحتفي كل منهم بحكايته في هذا الوطن، وبما يعتزّ به من تقاليد وذكريات، وما وجده فيه من دفء الدار. وتواصل الوجهة العائلية المفضّلة في المنطقة جمع العائلات والأصدقاء في «عالم أكثر روعة».