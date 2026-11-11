افتتاح معرض «فن الحين 2026»



افتتح متحف اللوفر أبوظبي مع علامة الساعات السويسرية الفاخرة ريتشارد ميل النسخة السادسة من معرض «فن الحين» تحت عنوان «روافد».



ويضم المعرض ستة أعمال فنية معاصرة جديدة أنجزها الفنانون المرشحون للفوز بالجائزة من خلال تكليف فني خاص، ويستمر المعرض حتى 28 فبراير 2027، مؤكداً التزام المتحف المتواصل بدعم الممارسات الفنية المعاصرة في المنطقة وخارجها.



ومع دخول الشراكة البارزة الممتدة لعشر سنوات بين متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل نصفها الثاني، رسخ «فن الحين» مكانته بوصفه إحدى أبرز المنصات المعنية بالممارسات الفنية المعاصرة في المنطقة.



وعلى مدى ست دورات للمعرض، أتاح المعرض للفنانين فرصة تنفيذ أعمال جديدة طموحة بتكليف خاص، ومدّ جسور التفاعل بين الرؤى المعاصرة من جهة، والسرد العالمي للمتحف وجمهوره المتنوع من جهة أخرى.



ويواصل معرض «فن الحين 2026»، الذي تتولى كاميني ساوني، الخبيرة في مجال المتاحف والقيِّمة الفنية، الإشراف الفني عليه، توسيع نطاق عمله الجغرافي، إذ يرحّب هذا العام بفنانين من الهند إلى جانب نظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستكشف المعرض المسارات التاريخية وأشكال التبادل وموجات الهجرة والروابط الثقافية التي شكلت المجتمعات على امتداد المحيط الهندي، ولا تزال تؤثر في الهويات والممارسات الفنية المعاصرة حتى اليوم.



وتُعرض الأعمال التركيبية الستة تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي الأيقونية، التي تُعد أحد أكثر فضاءات المتحف تميّزاً وأكثرها جذباً للزوار، لتحوّل هذا الفضاء المعماري إلى ملتقى يدعو الزوار إلى التأمل في الحركة والذاكرة والتبادل، وفي التواريخ المتشابكة التي تربط منطقة الخليج العربي بالفضاء الأوسع للمحيط الهندي.