اللحن والقصيدة يحتفيان بإبراهيم جمعة وعارف الخاجة في المنامة

تقديراً لإسهاماتهما في إثراء المشهدين الموسيقي والأدبي خليجياً

كرّم وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الملحن والموسيقي الإماراتي إبراهيم جمعة المدني، والشاعر الإماراتي عارف الخاجة، تقديراً لمسيرتيهما الإبداعيتين وإسهاماتهما الممتدة على مدى عقود في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والخليجي، وذلك ضمن حفل تكريم المبدعين الخليجيين، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، في إطار أعمال الدورة الثلاثين للاجتماع الوزاري لوزراء الثقافة بدول المجلس.

وجاء تكريم إبراهيم جمعة في مجال الفنون السمعية «الموسيقى»، فيما كُرّم عارف الخاجة في مجال الفنون الأدبية «الشعر»، بحضور وزراء الثقافة بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، ونخبة من الشخصيات الثقافية والفكرية الخليجية.

ذاكرة البحر

يُعد إبراهيم جمعة من رواد الأغنية الإماراتية، ومن الأسماء التي ارتبطت بمراحل مهمة من تطورها، إذ أسهم في تشكيل ملامحها الموسيقية، مستلهماً من فنون البحر والإيقاعات الشعبية والموروث الغنائي المحلي، ليقدم تجربة حافظت على خصوصيتها الإماراتية، وانفتحت على تجارب وأصوات فنية خليجية وعربية.

وتعود بدايات علاقته بالموسيقى إلى طفولته، متأثراً بالبيئة البحرية التي نشأ فيها، وبالرحلات التي رافق خلالها والده النوخذة، وما ارتبط بها من أهازيج وأصوات وإيقاعات، قبل أن تتبلور موهبته في الأنشطة المدرسية والكشفية، التي شكّلت إحدى محطاته الأولى في عالم الموسيقى.

وعلى امتداد مسيرته، تعاون جمعة مع عدد من أبرز الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب، من بينهم أبوبكر سالم، وعبدالله بالخير، وعبدالله الرويشد، وراشد الماجد، وحسين الجسمي، وعبدالرب إدريس، وأسهم من خلال أعماله في تعزيز حضور الأغنية الإماراتية، ومد جسور التواصل الموسيقي بين الإمارات ومحيطها الخليجي.

ولم تقتصر تجربته على التلحين، بل امتدت إلى الاهتمام بالفنون الشعبية والدعوة إلى توثيقها ونقل معارفها إلى الأجيال الجديدة. وحظيت مسيرته باهتمام ثقافي وتوثيقي، من مظاهرها إصدار كتاب «إبراهيم جمعة: لحن البحر الأثير»، للكاتب إبراهيم الهاشمي، ضمن سلسلة «رواد بيننا» التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية.

جوائز وتكريمات

كما حصد رائد الفن الموسيقي عدداً من الجوائز والتكريمات، من أبرزها «وسام الإمارات للثقافة والإبداع» من طبقة العطاء، عن فئة الموسيقى، عام 2025، إلى جانب جائزة الإمارات التقديرية عام 2010، وتكريمه في الكويت عام 2011 ضمن مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون، واختياره الشخصية الفنية لعام 2015 من مسرح رأس الخيمة الوطني، فضلاً عن تكريمه بجائزة شخصية العام في مهرجان دبي لموسيقى الشباب عام 2023، وغيرها العديد من التكريمات والمنجزات محلياً وعربياً.

تجربة شعرية وإعلامية

من جانبه، يُعد الشاعر عارف الخاجة من الأصوات البارزة في مسيرة الشعر الإماراتي الحديث، إذ ارتبطت تجربته بالقصيدة العربية الفصيحة، وتناولت أعماله قضايا وطنية وإنسانية وعربية، وأسهم من خلال نتاجه الأدبي في إثراء المشهد الشعري المحلي، وتعزيز حضور القصيدة الإماراتية في الفضاء الثقافي.

وأصدر الخاجة عدداً من المجموعات الشعرية، إلى جانب إسهاماته في كتابة الأوبريتات والأناشيد الوطنية والإنسانية، بما يعكس تنوع تجربته بين القصيدة والعمل الغنائي والمسرحي.

الصحافة الثقافية

امتد عطاء الخاجة إلى الصحافة والإعلام الثقافي، حيث كان من الأسماء التي أسهمت في تأسيس الصفحة الثقافية بصحيفة «البيان»، ودعم التجارب الأدبية والمواهب الشابة، كما تولى مناصب تحريرية وإعلامية عدة، وجمع في مسيرته بين الإبداع الشعري والعمل الصحافي والثقافي.

وشكّلت تجربته امتداداً لدور جيل من المثقفين الإماراتيين الذين جمعوا بين الكتابة الإبداعية والعمل في المؤسسات الإعلامية والثقافية، وأسهموا في مواكبة التحولات التي شهدتها الحركة الأدبية المحلية، وإتاحة مساحات للنشر والحوار والتعريف بالأصوات الجديدة.

ويأتي التكريم الخليجي لإبراهيم جمعة وعارف الخاجة تقديراً لمسيرتين إبداعيتين أسهمتا في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي، وحفظ جوانب من ذاكرته الموسيقية والأدبية، وتعزيز حضور الإبداع المحلي في الفضاء الخليجي والعربي، بما يعكس مكانة رواد الثقافة والفنون ودورهم في ترسيخ الهوية الثقافية ونقل منجزاتها إلى الأجيال الجديدة.