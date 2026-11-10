«الشارقة للكتاب» يناقش ذاكرة الطفل البصرية من خلال القصص المصوّرة



أكّدت كاتبات ورسامات عُمانيات وإماراتيات أن الصور التي يراها الطفل في قصصه تسهم في تشكيل ذاكرته الثقافية وصورته عن ذاته، مشيرات إلى أهمية أن يجد في الكتب المصورة شخصيات تشبهه، وبيئات يعرفها، وتفاصيل مستمدة من ثقافته العربية. وأشرنَ إلى أن تقديم الموروث الثقافي للأطفال يتطلب حكايات مشوقة تحفّز خيالهم، وتمنحهم فرصة اكتشاف هويتهم والتفاعل مع عناصرها.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الهوية العربية في كتب الأطفال المصورة»، استضافتها الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن البرنامج الثقافي لسلطنة عُمان «ضيف شرف» المعرض، وشاركت فيها الكاتبة والرسامة العُمانية ابتهاج بنت محمد الحارثي، والكاتبة والرسامة الإماراتية ميثاء الخياط، والرسامة العُمانية عذاري بنت علي الشيذاني، وأدارتها الرسامة العُمانية الغالية الصقري.



الوعي بمصادر الصورة



وتحدثت ابتهاج بنت محمد الحارثي عن أهمية وعي الرسام بمصادر مخزونه البصري، مستعيدة تجربتها حين حاولت رسم حكاية من التراث العربي، فاكتشفت أن الصور التي تستحضرها ذاكرتها متأثرة برسوم ديزني والفنانين الأوروبيين. وأوضحت أن هذه التجربة دفعتها إلى إعادة النظر في مرجعياتها الفنية، والبحث في تفاصيل البيئة التي نشأت فيها، من البيوت والأزياء والعادات إلى المفردات والملامح المحلية، مؤكدة أن بناء عالم بصري يعكس الهوية الثقافية يحتاج إلى البحث والتوثيق والتأمل في مصادر الصور قبل تحويلها إلى رسوم.



وتناولت الحارثي الهوية بوصفها رحلة مستمرة لاكتشاف الذات، مشيرة إلى أن الطفل يكبر أحياناً محاطاً بتعريفات وتوقعات يفرضها عليه المجتمع، وقد يجد نفسه أمام تساؤلات عميقة حول شخصيته الحقيقية وما يرغب في أن يكونه. وبيّنت أن الرسوم تستطيع التعبير عن هذه الصراعات النفسية من خلال الرموز والألوان وتكوين المشاهد، وأن الصورة قد تكشف جوانب من التجربة الإنسانية يصعب التعبير عنها بالكلمات وحدها.



التراث في حكايات مشوقة



من جانبها، أكدت ميثاء الخياط أن التراث الإماراتي يزخر بالتفاصيل التي يمكن تحويلها إلى حكايات مشوقة للأطفال، من الأطعمة والأزياء الشعبية والأدوات المنزلية إلى المهن القديمة والحيوانات التي تعيش في البيئة المحلية. وأوضحت أنها تحرص على توظيف هذه العناصر في مغامرات تجمع بين الخيال والفكاهة والتشويق، بما يجعل الطفل يتعرف إلى ثقافته ويكتشف مفرداتها بصورة تلقائية، مشيرة إلى أن لكل قصة طبيعتها التي تحدد أسلوب الكتابة والرسم وطريقة تقديم الشخصيات والأحداث.



وشددت الخياط على أهمية أن تنطلق قصص الأطفال من مشاعر واحتياجات إنسانية مشتركة، تتيح للقراء من مختلف الثقافات التفاعل مع شخصياتها وأحداثها، بينما تمنحها التفاصيل المحلية خصوصيتها وهويتها. وأشارت إلى أهمية إثراء المكتبة الموجهة للطفولة المبكرة برسوم وشخصيات تعكس البيئة الإماراتية، مؤكدة أن الكتاب المصور يستطيع أن يفتح أمام الطفل عالماً من الاكتشافات البصرية، وأن يقدم له تفاصيل ثقافته بأسلوب يتناسب مع عمره وقدرته على الفهم والتخيل.



استعادة ذاكرة الألعاب الشعبية



أما عذاري بنت علي الشيذاني، فتحدثت عن تجربتها في استعادة الألعاب والأغاني الشعبية العُمانية وتحويلها إلى حكايات مصورة ومسموعة ومغناة، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتفاصيل من طفولة الأجداد والآباء، خصوصاً مع اتساع حضور الألعاب الرقمية في حياة الأطفال. وأوضحت أن بحثها في أسماء إحدى الألعاب الشعبية كشف عن أكثر من خمسين تسمية لها في مناطق سلطنة عُمان، عدا تسمياتها في دول عربية وخليجية أخرى، وهو ما يعكس ثراء الموروث الشفهي وتنوع المفردات المحلية بين القرى والولايات العمانية.



وأكدت الشيذاني أن طفولتها بين المزارع والوديان والأفلاج لا تزال مصدراً رئيسياً لإلهام رسوماتها، وأنها تحرص على نقل التجارب الحسية التي ارتبطت بتلك البيئة إلى طفل اليوم، بما تحمله من أصوات وروائح وألوان وملامس. ولفتت إلى أهمية الرمزية في رسوم الأطفال، لما تمنحه من مساحات للتأويل وإعمال الخيال، مشيرة إلى أن التفاصيل البصرية المدروسة تستطيع إثارة فضول الطفل ودفعه إلى اكتشاف معانٍ تتجاوز ما يرويه النص المكتوب.

وتشارك سلطنة عُمان ضيفَ شرف في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يضم جلسات أدبية وحوارات فكرية وفعاليات تراثية وفنية، تبرز ثراء المشهد الثقافي العُماني، وتعرّف الجمهور بإبداعات كتّابه وفنانيه وموروثه الحضاري.