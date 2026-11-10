المعمري: التراث الإماراتي مصدر غني لصناعة الكتب والأفلام والألعاب الرقمية



أكدت الدكتورة فاطمة علي المعمري، مديرة إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة، أن التراث الإماراتي يمثل مورداً غنياً للصناعات الإبداعية، ويمكن تحويل حكاياته وشخصياته الشعبية إلى كتب مصورة وأفلام رسوم متحركة وألعاب رقمية، مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية للفكرة لا تتحقق بمجرد ابتكارها، بل بتطويرها إلى منتج يلبي احتياجات الجمهور ويحقق الاستدامة. جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإبداع... حين تتحول الفكرة إلى قيمة»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث استعرضت المعمري فرص الاقتصاد الإبداعي، الذي يشمل النشر والسينما والموسيقى والإعلام والألعاب الإلكترونية، ودور المعرفة والخيال والمهارة في تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.



ست مراحل لتحويل الفكرة إلى منتج



وأوضحت المعمري أن صناعة القيمة الإبداعية تمر بست مراحل، تبدأ باستلهام الفكرة أو تحديد حاجة لدى الجمهور، ثم تطويرها، وإعداد نموذج أولي واختباره، واختيار السوق المناسب، وتحقيق العائد عبر البيع أو ترخيص الحقوق، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وضمان استدامة المشروع. وبينت أن مصادر الدخل لا تقتصر على البيع المباشر، بل تشمل استثمار حقوق الملكية الفكرية، فيما يمكن أن ترتبط العلامة التجارية بالمنتج نفسه أو بالمبدع الذي يقف وراءه.



«أم الدويس» من الحكاية الشعبية إلى المنتج الرقمي



واستشهدت المعمري بشخصية «أم الدويس» من الموروث الشعبي الإماراتي، موضحة أن الحكاية الواحدة يمكن تقديمها في كتاب مصور أو فيلم رسوم متحركة أو لعبة إلكترونية أو تجربة تفاعلية، إلى جانب منتجات تجارية تستند إلى حقوق الترخيص. ودعت إلى تطوير الحرف التقليدية وإعادة توظيفها في منتجات معاصرة تحافظ على هويتها وتواكب احتياجات المستهلكين، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإبداعي ليس غريباً عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد جسدته مهن تقليدية جمعت بين المعرفة والمهارة والإنتاج، مثل صناعة السفن والحرف المرتبطة بالتجارة. واعتبرت معرض الشارقة الدولي للكتاب نموذجاً للصناعات الثقافية والإبداعية، بما يجمعه من أنشطة النشر والفعاليات الثقافية وفرص التواصل بين المبدعين والجمهور.



اختبار السوق قبل الاستثمار



وحذرت المعمري من التوسع في إنتاج المشاريع الإبداعية قبل التأكد من وجود طلب عليها أو توافر التمويل اللازم، مؤكدة أهمية اختبار المنتج، وبناء الشراكات، وتطوير خطة تسويقية تتجاوز دائرة المعارف الشخصية للمبدع. وشددت على أن استدامة المشاريع الإبداعية تتطلب تعاون أربعة أطراف رئيسية، هي الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع، بما يوفر للمبدعين بيئة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار.