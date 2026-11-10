هيئة الشارقة للمتاحف تنظم جلسة حوارية حول «الإرث المشترك» بين الحضارتين الصينية والإسلامية



تنظّم هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية بعنوان «الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين حضارة الصين والحضارة الإسلامية»، غداً الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المعرض المقام بالتعاون مع متحف شنغهاي، والذي يستمر حتى 9 يونيو 2027.

وتستضيف الجلسة كلاً من الدكتورة تشن جيه، نائبة رئيس قسم الخزف وأمين متحف شنغهاي، والأستاذة انتصار العبيدلي، أمين متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، لتسليط الضوء على قرون من التبادل التجاري والفني والثقافي بين الصين والعالم الإسلامي، واستكشاف أوجه التفاعل الحضاري من خلال مقتنيات وشواهد تاريخية تعكس عمق العلاقات بين الحضارتين.

كما تتيح الجلسة فرصة للجهات الإعلامية والحضور للقيام بجولة أولى في المعرض، والاطلاع على مجموعة من مقتنياته البالغ عددها 124 قطعة أثرية، والتعرف على القصص التاريخية التي ترويها، وذلك بالتزامن مع يوم افتتاحه.