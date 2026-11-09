عبدالله الرميثي يحتفي بـ«بائع الحلم» في «الشارقة للكتاب»



بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، احتفى الفنان والكاتب عبدالله صالح الرميثي بإصداره الأدبي من خلال حفل توقيع شهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً من القراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.



وخلال حفل التوقيع، قدم عبدالله صالح إصداره الأدبي «بائع الحلم، ونحن في انتظارك»، المكتوب باللغة العربية الفصحى، والذي يضم نصين مسرحيين يتناولان موضوعات إنسانية واجتماعية مستمدة من الواقع وتفاصيل الحياة اليومية، في معالجة أدبية تطرح تساؤلات حول تجارب الإنسان وتحولاته، وتجمع بين البعد الفكري والرؤية الإبداعية.

وحظيت الإصدارات باهتمام الزوار، الذين حرصوا على اقتنائها والتعرف إلى مضامينها، إلى جانب لقاء الكاتب والاستماع إلى تجربته في التأليف والكتابة، وهو ما أضفى على المناسبة بعداً تفاعلياً جمع بين الاحتفاء بالكتاب والحوار حول الأدب والإبداع.



من جانبه، أكد الفنان والكاتب عبدالله صالح الرميثي أن مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة في مسيرته الأدبية، لما يتيحه المعرض من فرصة للتواصل المباشر مع القراء، ومشاركة تجربته في الكتابة المسرحية والأدبية، والوقوف على تفاعل الجمهور مع ما يقدمه من أعمال.



كما أشاد بجهود هيئة الشارقة للكتاب في تنظيم هذا الحدث الثقافي، وما توفره من بيئة داعمة للكتاب والمبدعين، تسهم في التعريف بإنتاجهم وفتح آفاق جديدة أمام تجاربهم. ولفت إلى أن اللقاءات المباشرة مع الجمهور تمنح الكاتب مساحة أوسع للحوار وتبادل الرؤى، وتشكل حافزاً لمواصلة الإنتاج الأدبي وتقديم أعمال جديدة تثري الحركة الثقافية.