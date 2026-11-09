«تريندز جلوبال» يناقش في «الشارقة للكتاب» تحوّل استهلاك المعرفة من الكتب إلى الخوارزميات



في إطار برنامج الفعاليات المعرفية والفكرية لمجموعة «تريندز»، الشريك المعرفي للنسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، استضاف جناح المجموعة جلسة نقاشية تحت عنوان «من الكتاب إلى الخوارزمية.. كيف نستهلك المعرفة اليوم؟»، نظمها «تريندز جلوبال»، التابع للمجموعة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين والمفكرين، حيث ناقشوا جملة من التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الثقافة والمعرفة في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والخوارزميات.



وتناول المتحدثون تحول الأجيال الجديدة من القراءة التقليدية إلى أشكال جديدة من المحتوى الرقمي، وانعكاسات ذلك على محو الأمية والهوية الثقافية ومستقبل الكتب والنشر والتعلم، إلى جانب استشراف مستقبل العلاقة بين السرد التقليدي والأشكال الرقمية، ودور الخوارزميات في تشكيل ما يكتشفه الجمهور ويستهلكه، والمهارات التي يحتاجها الأفراد للبقاء على اطلاع وتمييز في مشهد معرفي متغير.



التكنولوجيا ومستقبل النشر



واستهل الجلسة عيسى المناعي، الباحث في «تريندز للبحوث والاستشارات»، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية أن الجلسة تسعى إلى استكشاف تطور علاقة البشر بالمعرفة في عصر تشكله تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والخوارزميات، حيث تجمع بين وجهات نظر من مجالات السرد القصصي والإعلام والنشر والتعليم، لتبحث التحول من القراءة التقليدية إلى أشكال جديدة من المحتوى الرقمي واستهلاك المعرفة، مضيفاً أن الجلسة تناقش كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل مستقبل النشر، وكيفية مشاركة المعلومات والتفاعل معها، مع بحث الآثار المترتبة على محو الأمية والتفكير التعليمي والهوية الثقافية ومستقبل الكتب والنشر والتعلم.



وتوزعت المداخلات على أربعة محاور رئيسية هي: «السرد القصصي والكتب والحفاظ على الذاكرة الثقافية، والإعلام الرقمي والخوارزميات ومستقبل النشر، والذكاء الاصطناعي التوليدي والمعرفة الرقمية والتحولات في التعلم، والتعليم ومحو الأمية والتفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي».



الحفاظ على الذاكرة الثقافية



وقدم الدكتور نزار عجاج عنداري، الأستاذ المشارك في الإنتاج الرقمي والسرد القصصي بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية - دبي، مداخلة حول «السرد القصصي والكتب والحفاظ على الذاكرة الثقافية»، مؤكداً أن الوسائط الرقمية والتقنيات الناشئة أعادت تشكيل السرد القصصي والتأثير في كيفية إنشاء القصص ومشاركتها وتجربتها، مسلطاً الضوء على الدور المستمر للكتب والسرديات الطويلة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية والهوية والتراث الجماعي، كما تطرق إلى كيفية تعايش السرد التقليدي مع الأشكال الرقمية مع حماية عمق وتنوع وقيمة القصص الإنسانية الثقافية.



وأشار عنداري إلى أن الوسائط الرقمية والتقنيات الناشئة غيرت طريقة إنشاء القصص وسردها وتجربتها بشكل جذري، إذ انتقلت من السرد الخطي إلى سرد تفاعلي تشاركي يعتمد على الصورة والفيديو والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، فاكتسب البشر سرعة الوصول وتنوع الأصوات وإمكانية التخصيص والتفاعل الفوري.



الإعلام الرقمي والخوارزميات



بدوره، ركز الدكتور فايوس باباناغنو، مدير برنامج الماجستير في القيادة والابتكار في الإعلام المعاصر، والأستاذ المساعد في دراسات الاتصال والإعلام بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية - دبي، في حديثه على «الإعلام الرقمي والخوارزميات ومستقبل النشر»، متطرقاً إلى آليات عمل المنصات الرقمية والتوزيع المدفوع بالخوارزميات على تحويل مشهد النشر والإعلام، وإعادة تشكيل العلاقة بين منشئي المحتوى والناشرين والجمهور، فضلاً عن التأثير المتزايد للخوارزميات والذكاء الاصطناعي على إنتاج المحتوى والصحافة والتفاعل الجماهيري.



وأكد باباناغنو أن المنصات الرقمية والتوزيع المدفوع بالخوارزميات غيرا العلاقة بين منشئي المحتوى والناشر والجماهير بشكل جذري، إذ لم يعد الناشر بوابة الوصول الوحيدة، بل أصبح منشئ المحتوى قادراً على مخاطبة جمهوره مباشرة، في حين انتقل التأثير الأكبر على ما يكتشفه الناس ويستهلكونه إلى المنصات نفسها وخوارزمياتها التي تحدد الأولويات وفقاً للاهتمام والتفاعل، وليس وفقاً للقيمة التحريرية.



المعرفة الرقمية والتعلم



بينما استعرضت الدكتورة نوريتا أحمد، مديرة مركز الابتكار في التدريس والتعلم، وأستاذة نظم المعلومات وتحليلات الأعمال في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة، في محور «الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعرفة الرقمية والتحولات في التعلم»، تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على طريقة وصول الناس إلى المعرفة ومعالجتها وتفسيرها وإنتاجها، وسبل التمييز بين الفهم الحقيقي والقدرة على استرجاع أو توليد المعلومات، مسلطة الضوء على أهمية التفكير النقدي والانخراط الفكري في بيئة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أهمية ضمان بقاء التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي موثوقاً ومستجيباً وصارماً فكرياً.



وذكرت أحمد أن أهم الاعتبارات لضمان بقاء التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي موثوقاً تتمثل في الشفافية حول مصادر البيانات وحدود النموذج، وتعليم التحقق من المعلومات، وتصميم مهام تعليمية تتطلب التفكير والتحليل وليس النسخ، بالإضافة إلى وضع أطر أخلاقية واضحة للاستخدام.



التعليم ومحو الأمية



أما الدكتورة سلمى والي، الأستاذة المساعدة في أكاديمية الشارقة للتعليم، ومؤلفة كتب الأطفال، فتحدثت عن «التعليم ومحو الأمية والتفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي»، موضحة أن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية يُعيدان تشكيل محو الأمية والتعليم وعلاقة البشر بالمعرفة، مؤكدة أهمية الانتقال من الوصول إلى المعلومات نحو فهم أعمق وتفكير نقدي واتخاذ قرارات مستنيرة، فضلاً عن الحاجة إلى نُهج إنسانية ومستجيبة ثقافياً للتكنولوجيا تعترف بالهويات المتنوعة واحتياجات التعلم المختلفة، مشددة على ضرورة تطوير التعليم لتعزيز القدرة البشرية.



وذكرت والي أنه لا بد من الانتقال من مجرد جعل التكنولوجيا متاحة إلى تصميم تجارب وأنظمة تعلم تعكس الهويات المختلفة للبشر وظروفهم وتجاربهم الحياتية واحتياجاتهم، من خلال محتوى متنوع ثقافياً ولغوياً، ومسارات تعلم مرنة ودامجة، وهو ما يعني أن ما يحتاج إلى تغيير جوهري في التعليم نفسه ليس الأدوات فقط، بل فلسفته وأهدافه وطرق تقييمه.