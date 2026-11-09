الأرشيف والمكتبة الوطنية و«عربيكا» يعززان الجهود الدولية لحماية الأرشيفات المهددة



شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، ممثلاً بالدكتور عبد الله ماجد آل علي، مديره العام ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «عربيكا»، في مؤتمر «الأرشيفات المعرّضة للخطر.. منظور رقمي»، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» ومؤسسة أرشيف الإنترنت السويسرية، وبمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين في الأرشفة والحفظ الرقمي.



وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية و«عربيكا»، لتعزيز التعاون العربي والدولي في حماية الأرشيفات المهددة، وصون التراث الوثائقي من الضياع والتلف، انطلاقاً من أهمية الأرشيف بوصفه شاهداً على تاريخ الشعوب، وركيزة أساسية في حفظ هويتها وذاكرتها، وإرثها الحضاري.



وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه التراث الوثائقي في ظل النزاعات المسلحة، والتغير المناخي والمحو الرقمي والعوائق القانونية، والآليات الكفيلة بإنقاذ المجموعات الأرشيفية المعرّضة للخطر، مع التركيز على دور التقنيات الرقمية في حمايتها،وضمان استدامة حفظها، وإتاحتها للأجيال القادمة.



واستعرض المؤتمر مبادرة «الأرشيفات المهددة بالخطر»، التي أطلقتها مؤسسة أرشيف الإنترنت السويسرية، والهادفة إلى إنقاذ المواد والوثائق المعرضة للضياع، وذلك من خلال توفير ملاذات رقمية آمنة لها، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والبيئة القانونية في سويسرا.

وأكدت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية و«عربيكا» أهمية تكامل الجهود العربية والدولية في مواجهة المخاطر، التي تهدد الذاكرة الوثائقية للشعوب، وتبادل الخبرات في مجالات الحفظ الرقمي، وتطوير آليات فاعلة لحماية المجموعات الأرشيفية، بما يعزز دور المؤسسات المعنية في صون التراث الإنساني المشترك، وتنسجم هذه التوجهات مع جهود «عربيكا» في توحيد الطاقات والخبرات العربية، وتوسيع حضور المؤسسات الأرشيفية العربية في المبادرات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش المؤتمر حضر الدكتور عبد الله ماجد آل علي حفل استقبال، أقامه بنديكت فيكسلر، سفير الاتحاد السويسري ومندوبه الدائم لدى منظمة «اليونيسكو»، حيث تبادل مع الحضور الآراء حول آفاق التعاون الدولي في صون التراث الإنساني وتعزيز الحوار بين الثقافات.

كما أجرى «راديو الشرق» في باريس مقابلة مطولة مع مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، تناولت دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في صون ذاكرة الوطن، وتعزيز الهوية الوطنية، وأهمية الأرشيفات الإذاعية والسمعية والبصرية بوصفها سجلاً حياً لتاريخ الشعوب، إلى جانب الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لحفظ التراث الوثائقي، وتيسير الوصول إليه، ودور التعاون الإعلامي والثقافي العربي والدولي في حماية الذاكرة الإنسانية المشتركة.