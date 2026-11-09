«دبي للثقافة» تختتم مشاركتها في «مؤتمر إمكانية الوصول 2026»



اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشاركتها في «مؤتمر إمكانية الوصول 2026»، الذي نظمه متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي، تحت عنوان «من الحواجز إلى الانتماء: الشمولية في الممارسات المتحفية»، بهدف مناقشة دور المتاحف في إحداث أثر اجتماعي، واستكشاف سبل إشراك المجتمعات في صياغة السياسات والممارسات المتحفية، وإبراز التجارب المرتبطة بأصحاب الهمم، وتطوير استراتيجيات تراعي الخصوصية الثقافية وتسهم في إزالة العوائق أمام الوصول إلى المواقع التاريخية والبيئات الخارجية، إلى جانب ترسيخ إمكانية الوصول ومبادئ الشمول ضمن الممارسات المؤسسية المستدامة في المتاحف.



وشكل المؤتمر، الذي جمع نخبة من المسؤولين والقيادات الثقافية، والمهندسين المعماريين، والمتخصصين في إمكانية الوصول، والخبراء في قطاع المتاحف من مختلف أنحاء العالم، منصة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير الممارسات المتحفية بما يتيح لمختلف فئات المجتمع الاستفادة من الخدمات والبرامج المتحفية.

وفي هذا السياق، سلطت «دبي للثقافة» الضوء على جهودها في تطوير «متحف حصن الفهيدي» الذي سيتم افتتاحه قريباً، ونهجها في الارتقاء بتجربة الزوار وتسهيل وصولهم إلى محتواه الثقافي والتاريخي والتفاعل معه، بما يتيح لهم اكتشاف حكايات الحصن، الذي يعد أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي وأحد أهم معالمها الحضارية، والتعرف إلى قيمته التاريخية، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى توفير تجارب ثقافية شاملة، وتعزيز إمكانية الوصول في مرافقها وأصولها الثقافية والتراثية.



وخلال المؤتمر، عرضت مريم مظفر أهلي، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في «دبي للثقافة» بالتعاون مع باركر لانجهام الاستشاري الرئيسي للمشروع، ورقة بحثية بعنوان «حين يروي الحصن حكايته: نهج متعدد المستويات لتعزيز إمكانية الوصول في متحف حصن الفهيدي»، تناولت فيها نتائج الأبحاث والدراسات التي أجرتها الهيئة ضمن مشروع إعادة تأهيل الحصن وتطوير المتحف، وكيفية توظيفها في تصميم تجربة متحفية تراعي احتياجات الزوار، وتوازن بين صون أصالة الموقع التاريخي وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف مكوناته التراثية وتفاصيله المعمارية.

وأوضحت أهلي أن المشروع يجمع بين الحصن التاريخي ومبنى جديد يضم مساحات مخصصة لعرض المقتنيات ورواية الحكايات، إلى جانب التعلم والتأمل، بما يتيح للزوار التعرف إلى مسيرة الحصن وعلاقته بتاريخ دبي وتطورها العمراني، دون المساس بطابعه التراثي الأصيل.



وتناولت أهلي في مداخلتها أبرز الوسائل التي توظفها الهيئة في تقديم تاريخ الحصن إلى الزوار، وتشمل النصوص والمقتنيات والروايات الشفوية والمواد الأرشيفية والسمعية والبصرية والعناصر اللمسية والتطبيقات الرقمية التفاعلية، بما يتيح عرض محتواه بطرق مختلفة تراعي تنوع احتياجات الجمهور. وسلطت الضوء على دور المجموعات المتحفية، بما فيها الأسلحة والدروع الإسلامية، في إبراز ارتباط الحصن بالعالم.

كما أكدت أهمية مراعاة الاحتياجات الحسية والإدراكية المتنوعة عند تصميم التجارب المتحفية، من خلال إتاحة الروايات الشفوية مصحوبة بنصوص مكتوبة، وتقديم مواد مخصصة للأطفال وأنشطة تعليمية تفاعلية تعتمد على اللعب، فضلاً عن تخصيص مناطق للتفاعل ومساحات هادئة للمشاهدة والتأمل والاستراحة، بما يمنح الزوار خيارات متعددة للتفاعل مع معروضات المتحف وفق احتياجاتهم.



وأوضحت أهلي خلال مداخلتها أهمية تبني مفهوم متكامل لإمكانية الوصول إلى المتاحف والمواقع التاريخية، يراعي الجوانب المادية والمعرفية والحسية، ويسهم في تجاوز التحديات التي قد تحول دون مشاركة مختلف فئات المجتمع في الحياة الثقافية. وأشارت إلى أن تجربة «متحف حصن الفهيدي» تبرز أهمية اعتماد نهج يضع الإنسان في صميم العمل المتحفي، ويراعي تنوع قدراته واحتياجاته، بما يسهم في ترسيخ الشعور بالانتماء، ويعزز دور المؤسسات المتحفية في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع.