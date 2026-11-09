«انشر» يفتح لشركة «كلوبر» أسواق النشر العربي ويدعم مسار نموها في الشارقة





بدأت شركة «كلوبر»، المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب والنشر، خطواتها الأولى نحو دخول أسواق النشر العربية انطلاقاً من الشارقة، باستثمار من صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي باشر خلال «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» تنفيذ خطوات عملية لتسهيل دخول الشركة إلى أسواق المنطقة، وتعزيز علاقاتها المهنية مع الناشرين، وفتح فرص جديدة أمامها لتقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها.



وجاءت هذه الخطوات عقب تكريم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لشركة «كلوبر»، الفائزة بمسار الابتكار ضمن صندوق «انشر»، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة من المؤتمر، حيث شمل الدعم الموجه للشركة استثماراً استراتيجياً مخصصاً لنمو أعمالها وتأسيس حضور لها في مدينة الشارقة للنشر، إلى جانب التعريف بالشركة لدى جمعية الناشرين الإماراتيين، والبدء بترتيب اجتماعات مع ناشرين عرب، في إطار الدعم الذي تتلقاه الشركة.

ويندرج هذا الدعم ضمن أهداف صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، الذي أُطلق بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتوجيه نمو سوق تكنولوجيا النشر، وتعزيز جاذبية القطاع للشركات التقنية، وتشجيعها على تطوير حلول مبتكرة تخدم صناعة الكتاب. إلى جانب تمكين الناشرين من تبني التقنيات التي تساعدهم على توسيع أعمالهم، وتسريع نموها، ومواكبة متطلبات السوق.



الاستثمار في مستقبل النشر



وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تواصل تطوير منظومة صناعة النشر التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجعل منها مركزاً عالمياً لصناعة الكتاب وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تركز على استشراف احتياجات هذا القطاع وتوسيع مجالات الاستثمار فيه، خصوصاً في التقنيات الحديثة التي تتيح للناشرين تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.



وقال العامري: «نعمل على ترسيخ موقع الشارقة مركزاً لنمو شركات تكنولوجيا النشر، من خلال الاستثمار في المشروعات الواعدة، وتشجيعها على تأسيس أعمالها في الإمارة، وربطها بالناشرين والأسواق. ونريد أن يسهم نمو هذه الشركات في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة في الشارقة».



استثمار يعزز المصداقية وثقة الناشرين



وأوضحت إيمان بن شيبة، مديرة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن استثمار الهيئة في «كلوبر» يعزز مصداقية الشركة وثقة الناشرين العرب في استخدام تقنياتها ضمن أعمالهم، مشيرة إلى أن اختيار هذه الشركة استند إلى خبرة شركتها الأم الممتدة لـ18 عاماً في تكنولوجيا النشر، وفهمها لاحتياجات الناشرين، وقدرتها على تطوير حلول تلبي متطلباتهم الفعلية.



وأضافت أن الشركة استفادت من قاعدة عملائها القائمة لتسجيل أكثر من 2000 معاملة مدفوعة من بدء هذه الخدمات، ما يؤكد وجود طلب على خدماتها ويدعم فرص نموها. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل دخول «كلوبر» إلى السوق العربية، من خلال تعريف الناشرين بمنصتها وتشجيعهم على تجربة خدماتها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبناء علاقات تجارية تدعم توسعها في المنطقة.



الوصول إلى الأسواق العربية

وبالنسبة إلى ريكاردو ألميدا، مؤسس «كلوبر» ورئيسها التنفيذي، يحمل هذا الدعم أهمية خاصة في مرحلة جديدة من تطور الشركة، التي بدأت تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للنشر قبل نحو عامين، وأطلقت مؤخراً منصة مستقلة بهوية جديدة، بالتزامن مع توجهها لنقل عملياتها في هذا المجال إلى الشارقة. ويصف الفوز بمسار الابتكار بأنه تحول مهم في مسار الشركة، يتيح لها دخول السوق العربية للمرة الأولى بدعم مؤسسي يساعدها على تأسيس حضور فيها.



وقال ألميدا: «يمنحنا دعم هيئة الشارقة للكتاب فرصة لدخول السوق العربية للمرة الأولى، وبناء علاقات مع الناشرين العرب»، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التواصل بين الأسواق والثقافات من خلال الكتب.

وتنبثق «كلوبر» من منصة النشر «Clube de Autores»، التي يوضح ألميدا أن لها حضوراً في البرازيل وإسبانيا والبرتغال وألمانيا، فيما تتخصص المنصة الجديدة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الكتاب.