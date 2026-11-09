«الشارقة للكتاب» يضيء على «الشعر المعاصر في الخليج العربي»





أكّد الناقد والباحث العُماني مبارك الجابري أن الجوائز الأدبية وثقافة الشهرة باتتا تؤثران في مسارات الكتابة الشعرية الخليجية، خصوصاً قصيدة النثر التي تواجه تحديات تتعلق بمحدودية جمهورها وضعف حضورها في المسابقات الأدبية، مشيراً إلى أن البحث عن الانتشار والتقدير دفع بعض الشعراء إلى التوجه نحو الرواية، التي تحظى باهتمام أوسع وفرص أكبر للفوز بالجوائز.

جاء ذلك خلال جلسة «الشعر المعاصر في الخليج العربي»، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تناول الجابري التحولات الفنية والفكرية التي شهدتها القصيدة الخليجية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، والتحديات النقدية التي تواجه التجارب الشعرية المعاصرة.



وانتقد الجابري توجه بعض الجوائز والمسابقات الشعرية نحو تفضيل القصيدة العمودية والمهارات الإلقائية القادرة على إثارة حماس الجمهور، معتبراً أن هذه المعايير تشجع بعض الشعراء على كتابة نصوص تستجيب لتوقعات المستمعين. ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت هذا التوجه، مع تنامي الاهتمام بالشهرة وعدد المتابعين والحضور الشخصي للشاعر.

وأشار إلى تراجع الجدية في بعض تجارب قصيدة النثر، نتيجة اعتقاد بعض الشعراء بسهولة كتابتها لغياب الوزن والقافية، مؤكداً في المقابل استمرار تجارب شعرية مهمة تحافظ على قيمتها الفنية.



وفي استعراضه لتطور الشعر الخليجي، أوضح أن أواخر الستينيات شكلت مرحلة مفصلية، مع تزامن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الخليج، وما رافقها من انتشار التعليم والصحافة واتساع التواصل الثقافي، مشدداً على أن التاريخ الثقافي للمنطقة يمتد إلى ما قبل ظهور النفط.



وميّز الجابري بين المعاصرة بوصفها انتماءً إلى الزمن الراهن، والحداثة باعتبارها رؤية فنية وفكرية تقوم على مساءلة المألوف وإعادة النظر في اللغة والتاريخ والوعي المجتمعي. وأوضح أن قيم الحداثة يمكن أن تتجلى في مختلف الأشكال الشعرية، بما فيها القصيدة العمودية، وأن التجديد يرتبط بطريقة بناء المعنى ورؤية الشاعر للعالم.



وتوقف عند تجربة قصيدة النثر في الخليج، مستعرضاً ما واجهته من انتقادات خلال الثمانينيات والتسعينيات، ودورها في فتح آفاق جديدة للتعبير الشعري. واستشهد بتجربة الشاعر البحريني قاسم حداد، موضحاً انتقال بعض نصوصه من النبرة الثورية المرتفعة في قصيدة التفعيلة إلى لغة أكثر هدوءاً وتأملاً في قصيدة النثر، حيث أصبحت الكلمة نفسها موضوعاً للبحث والتساؤل.

وأكد أهمية قراءة الشعر الخليجي في سياقه التاريخي والاجتماعي، وفهم خصوصية تجربته الحداثية بعيداً عن إسقاط النماذج النقدية التي نشأت في ظروف ثقافية مختلفة.