«الشارقة للكتاب» يناقش «فن كتابة الرحلة»



أكد صانع المحتوى الإماراتي الدكتور حمد الجابري، أن التجربة الإنسانية المباشرة تظل الفيصل في اكتشاف العالم والكتابة عنه، مهما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الصور والمحتوى الرقمي يقدمان جانباً من المشاهد والتجارب، فيما يكشف السفر عن تفاصيل ومشاعر لا يمكن إدراكها إلا بمعايشتها. وأوضح أن القيمة الأدبية لأدب الرحلات تكمن في قدرة الكاتب على استخلاص المعاني من المواقف والمشاهدات، وصياغتها بأسلوب ينقل أثرها الوجداني إلى القارئ.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «فن كتابة الرحلة»، نظمتها مكتبات الشارقة العامة ضمن محور «ما وراء الكواليس»، أحد محاور برنامجها الثقافي في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر، تحت شعار «من صُنع الحكايات». وأدارت الجلسة ريماس النقي.



واستعرض الجابري تجربته في عدد من دول أمريكا اللاتينية، موضحاً أن التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تتميز به تلك المنطقة، دفعه إلى التعمق في مجتمعاتها، والتعرف إلى تراثها، حتى تطورت علاقته بها من سائح يكتشف الأماكن، إلى باحث في التراث، ثم كاتب يوثق تجاربه في أدب الرحلات.



وأشار الرحالة الإماراتي إلى أن أكثر ما لفت انتباهه خلال رحلاته إلى أمريكا اللاتينية، هو تقارب شعوبها الإنساني والثقافي مع المجتمعات العربية، رغم المسافات الجغرافية البعيدة، مؤكداً أنه وجد في تلك البلدان ما شجعه على مواصلة البحث والتعمق في ثقافاتها، وتحويل مشاهداته وتجاربه إلى مادة للكتابة الأدبية.



وفي حديثه عن معايير كتابة أدب الرحلات، شدد الجابري على أهمية الكثافة الأدبية في النص، والانتقال من وصف المكان والأحداث إلى التعبير عن المعاني التي تحملها التجربة، موضحاً أن المشهد الواحد قد يراه أشخاص كثيرون ويدوّنونه، لكن الاختلاف يظهر في أسلوب الكاتب وقدرته على استخلاص دلالاته الإنسانية.



وبيّن أن الكاتب يحتاج إلى تجاوز الوصف الجغرافي المباشر، والبحث عن المعنى الأدبي الكامن وراء المواقف التي يعيشها، ثم تقديمها بصياغة قادرة على التأثير في وجدان القارئ، معتبراً أن هذه القدرة تمثل جوهر أدب الرحلات، وتمنح النص شخصيته وقيمته الأدبية.



وتندرج الجلسة ضمن برنامج «مكتبة الحضارة»، الذي تشارك به مكتبات الشارقة العامة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، ويضم سبع فعاليات ثقافية، تتوزع على ثلاثة محاور، هي «كتاب تحت الضوء»، و«ما وراء الكواليس»، و«نادي الكتاب الكبير»، وتهدف إلى إبراز دور المكتبات في حفظ المعرفة ونقلها بين الأجيال، وفتح مساحات للحوار حول الكتاب والقراءة والتجارب الإنسانية والإبداعية.