أطباق تروي قصصاً لزوار «الشارقة للكتاب»

تمتزج روائح الورق بروائح الأطعمة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليتحول من مجرد مساحة لعرض الكتب وبيعها إلى فضاء ثقافي واسع تتلاحم فيه العقول مع الحواس، وتلتقي فيه إبداعات الفكر بابتكارات المذاق، فليست الكتب وحدها في المعرض تحمل قصصاً للزوار وتوثق ثقافات الأمم، بل حتى الأطباق؛ فالطعام يبقى لغة عالمية عابرة للحدود وذاكرة حية تنبض بتاريخ الشعوب وثقافاتها المتنوعة، حيث يحمل كل طبق في طياته حكاية متأصلة تناقلتها الأجيال ورائحة عطرة تذكّر الإنسان بوطنه أو بإرثه العريق.

وفي قلب هذه الاحتفالية الثقافية الاستثنائية، تجلت فلسفة «الطعام الذي يحمل قصة» بوضوح تام من خلال تفاعل الزوار مع زوايا إبداعية بارزة مثل واحة «كلاودس».

وأوضحت زهرة صلاح، القائمة على المشروع، أن المشاركة في المعرض جاءت لما يمثله من ملتقى يجمع ثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح فرصة لتعريف الزوار بكرم الضيافة العربية.

وأشارت إلى تقديم طبق المسخن بأسلوب مبتكر، إلى جانب إعادة تقديم المضروبة التقليدية في قالب «سلايدر» أو شطيرة صغيرة، بهدف تشجيع الزوار من مختلف الثقافات على تجربتها بطريقة غير تقليدية، تجمع بين الحفاظ على المذاق التراثي وتقديمه بأسلوب عصري يكسر المألوف.

ولم تقتصر هذه التجربة الحية على المأكولات الصلبة فحسب، بل امتدت لتشمل نكهات ومشروبات مبتكرة استلهمت هويات مكانية متنوعة، فتم ابتكار مشروب غازي مستوحى من تفاح جبل لبنان لتسليط الضوء على الجبال المزروعة بأشجار التفاح الأخضر، إضافة إلى تقديم مانجو حضرموت القادم من اليمن مع لمسة عصرية ولسعة حارة ليصنع مزيجاً فريداً ومميزاً.