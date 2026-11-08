«القلب الكبير» تطلق مبادرة لجمع 10 آلاف كتاب لدعم العمل الإنساني



تدعو مؤسسة القلب الكبير زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الأسر والأطفال وطلبة المدارس ومحبي القراءة، إلى المساهمة في جمع أكثر من 10 آلاف كتاب، ضمن حملة مجتمعية، تنظمها بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.



وتقام الحملة خلال المعرض، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر، بهدف توفير المزيد من الكتب ومصادر المعرفة للأطفال والمجتمعات المستفيدة من برامج المؤسسة الإنسانية والتعليمية، وتعزيز ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.



وتستقبل الحملة التبرعات بالكتب الجديدة والمستعملة بحالة جيدة، بما في ذلك القصص المصوّرة والروايات، وكتب السير الذاتية والمؤلفات في مختلف المجالات، باستثناء الكتب الدينية، ويمكن للراغبين في المشاركة تسليم تبرعاتهم في جناح مؤسسة القلب الكبير في القاعة رقم 5، الجناح L-12، طوال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب.



وتشجع الحملة أفراد المجتمع على مشاركة الكتب التي قرأوها وأحبوها مع قرّاء جدد، بما يمنح هذه الكتب فرصة لمواصلة أثرها، ويسهم في إتاحة المزيد من مصادر المعرفة للأطفال، وترسيخ قيم التكافل والعطاء بين أفراد المجتمع.



غرس قيم العطاء في الأجيال الناشئة



تندرج حملة جمع الكتب ضمن أنشطة مسابقة «نور قلبك» المدرسية، التي تنظمها مؤسسة القلب الكبير لإشراك الطلبة في مبادرات إنسانية، تعزز قيم التعاطف والعطاء والمسؤولية المجتمعية، وتشجع المؤسسة الطلبة المشاركين في المسابقة على التبرع بالكتب، إلى جانب الأسر وأفراد المجتمع، بما يتيح لهم المساهمة بصورة فاعلة في دعم الأطفال والمجتمعات الأكثر احتياجاً.



ومن خلال هذه الحملة تسعى المؤسسة إلى غرس قيم العطاء والتكافل لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز وعيهم بأهمية مشاركة ما يمتلكونه مع الآخرين، وتشجيعهم على إدراك أن المبادرات البسيطة، مثل التبرع بكتاب، يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلّم واكتساب المعرفة.



وفي تعليقها على المبادرة قالت أميرة بن عفي، ضابط استراتيجية في مؤسسة القلب الكبير: «لا تنتهي قيمة الكتاب عندما يصل قارئه الأول إلى الصفحة الأخيرة، بل يمكن أن تبدأ له رحلة جديدة، يواصل خلالها إلهام الآخرين، وتوسيع مداركهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم، ومن خلال هذه المبادرة نسعى إلى تشجيع الأطفال والأسر على ممارسة العطاء بأنفسهم، وإدراك أن أبسط مبادرات الكرم يمكن أن تفتح أمام الآخرين فرصاً حقيقية للتعلّم والنمو».



ومن المقرر أن تُخصص الكتب التي يتم جمعها لدعم عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتعليمية، التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير، بما يسهم في تعزيز فرص وصول الأطفال والمجتمعات الأكثر احتياجاً إلى الكتب ومصادر المعرفة.