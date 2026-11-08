«الشارقة للكتاب» يحتفي بالفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال



كرّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، دور النشر الـ3 الفائزة بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، والبالغة قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم إماراتي، موزعة بالتساوي على ثلاث فئات، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور فاضل حسين بوصيم، الأمين العام للملتقى، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الناشرين والمهتمين بصناعة كتاب الطفل.



وشمل التكريم دار «كلمات» من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بجائزة «أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة»، المخصصة للأطفال دون سن السادسة، عن كتاب «كن قريباً»، من تأليف جيكار خورشيد، ورسومات سمية محمدي.

وفي فئة الطفولة المتوسطة، المخصصة للأطفال من 7 إلى 11 عاماً، كرّمت الجائزة دار «الأهلية» من المملكة الأردنية الهاشمية، الفائزة بجائزة «أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة»، عن كتاب «أحلم دوماً بالطيران»، من تأليف أماني سليمان داوود، ورسومات أماني يوسف، كما حصدت دار «لؤلؤ» من دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة «أفضل كتاب لفئة اليافعين»، المخصصة للفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً، عن كتاب «مربّى الكرز»، من تأليف محمد عويضة، ورسومات هيام صفوت.



وشمل الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وهم: الكاتبة والناشرة الدكتورة نبيهة محيدلي من لبنان، والفنان والناشر الدكتور عبد الله الشرهان من دولة الإمارات، والكاتب والناشر الدكتور محمد فتحي من مصر، والقاص والناقد الحسن بنمونة من المغرب، تقديراً لجهودهم في تقييم الأعمال المرشحة، واختيار الكتب الفائزة وفق المعايير المعتمدة للجائزة.



وتسعى جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال إلى تشجيع دور النشر العربية على تطوير إنتاجها الإبداعي، وإثراء مكتبة الطفل بإصدارات متميزة في موضوعاتها ومحتواها، وإخراجها الفني، إلى جانب التعريف بتجارب الناشرين العرب وإسهاماتهم في نشر الكتاب، وتعزيز الإقبال على القراءة لدى الأطفال والناشئة.



وتولي الجائزة اهتماماً بالأعمال التي تقدم أفكاراً جديدة وموضوعات هادفة، وتسهم في تنمية وعي الطفل، وترسيخ القيم الحضارية والمجتمعية، مع العناية باللغة العربية بوصفها وعاء للمعرفة والإبداع.



وتعتمد لجان التحكيم معايير، تشمل جودة المحتوى والإخراج، وأصالة الفكرة، وحداثة التناول والتنظيم.



وتُمنح الجائزة سنوياً لدور النشر الأعضاء في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، بإشراف مجلس إدارته، فيما تتولى الأمانة العامة تنظيمها وإدارتها، بما يسهم في تحفيز الناشرين على تطوير إصداراتهم، والارتقاء بجودة الكتاب الموجّه إلى مختلف المراحل العمرية للطفل العربي.